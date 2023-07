アイナ・ジ・エンド、落ち込んだときの解決法は“夢中になれるコンテンツを見る” おすすめドラマも紹介

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。7月25日(火)の放送では、リスナーから届いた相談に、自身の経験を踏まえてアドバイスしました。私は落ち込んだとき、答えのないことをずっと考えてしまい立ち直るのに時間がかかってしまうのが悩みです。アイナ先生は、落ち込んだときにどのようにして自分をもう一度奮い立たせますか?アイナ:無理して奮い立たせる必要は絶対ないと思うよ。難しいことだけどね。“答えのないことをずっと考えてる”のって、疲れちゃうじゃん? 考えるために使っているその脳を、他のことに使うのはどうかな? 例えば、アニメを見たり、お笑いを見たり、ドラマを見たり……。何事もね、見始めはちょっとつらいんよ。集中できないよね。でも、きっと夢中になれるよ……! 私はそういうときに、「このドラマがおもしろかった」っていうのがあるんで、アドバイスとして、提案させてください。『サンクチュアリ -聖域-』を見たらどうかな?これは、お相撲さんのドラマです。一ノ瀬ワタルさんという方が主人公なの。本当におもしろいです。1話目はね、正直女の子はちょっと見づらい絵面も出てくるんですけど、そこを超えた瞬間に……もうどんどんかっこええ! 「やばい、やばいやばい! ほんとに生で見たい!」ってなっていきます。これは絶対にそうだと思う。ほんとにおもしろいんで、ぜひぜひ見てほしいなって思う! Netflixだよ!----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/