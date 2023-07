Mrs. GREEN APPLE「スウェーデン語を0から勉強」「裏リード曲」ニューアルバム『ANTENNA』収録曲紹介

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。7月24日(月)の放送では、5日(水)にリリースされたニューアルバム『ANTENNA』から、収録曲5曲をオンエアました。そのなかから、「norn」、「BFF」、「Feeling」についてのメンバーのコメントを紹介します。大森元貴 (Vo/Gt):9曲目の「norn」でございます。これは牧歌的な楽曲で……。若井滉斗 (Gt):ケルト音楽。大森:そうですね。“ニッケルハルパ”という北欧の伝統楽器を、生で演奏してくださりまして。藤澤涼架 (Key):すごかったね。大森:レコーディングもすごくスムーズで。温かい気持ちで、みんなでせーので録ったね。若井:はい、僕もマンドリンを弾いたりしてね。大森:そうそう。僕は(歌詞の)スウェーデン語を1から……1からというか、0から勉強してました!藤澤:ずっと勉強してたね。大森:そう。実はこの楽曲自体は、2015年からありまして。メロディとアレンジというか、雰囲気だけはあって。今回スウェーデン語でもう1回ちゃんとやったらいいんじゃないかと。だから、なんかすごく不思議な曲ですよね。大森:12曲目の「BFF」です! すごくミニマムな。若井:楽器もこの3人で。大森:アコギを僕が弾いてエレキを若井さんが弾いて、ピアノを涼ちゃんが弾いて。藤澤:本当にそれだけの演奏ですよね。大森:3人に尽きる楽曲ですけれども。レコーディングを僕が見る限り、若井さん難航していたね(笑)。若井:フレーズ自体は高難易度なことをやっているわけじゃないんだけど、その分息を合わせる感じとかリズム感とかがすごく難しかった楽曲ですね。でも、弾き切りました!大森:そうですね。若井さんが苦しんでいる様子は、初回盤の150分のドキュメンタリーに入ってますからね。『Episode 3 “ANTENNA”』にね!若井:僕が苦しんでる姿を見てください(笑)。大森:150分、若井さんが苦しんでる姿が……!藤澤:そんなことはない! ほかにも、いろんなシーン入ってますから(笑)大森:13曲目「Feeling」、アルバム最後の曲です! これ、俺好きだな~、洒落てんだな~~! すごい引き算がちゃんとされててさ、本当にさ、なんつうの……う~ん、言葉が難しいから……やめとく。若井さん、どうですか?(笑)。若井:もう、最高ですよね!藤澤:この曲ができて、元貴も『ANTENNA』の全体が見えた、って言ってたくらいですからね。大事な曲です。若井:“Feeling”が元々アルバム名になってもいいんじゃないかくらいのね。大森:そうそう、本当に思ってた。「(アルバムのタイトルは)“Feeling”でいこうかなって思うんだよね」って話してるなかで、僕から“ANTENNA”っていう言葉が出てきて。「あ、“ANTENNA”いいじゃん!」みたいになって。アルバム曲なんだけど、僕としては裏リード曲みたいな。深く愛されるといいな、って思います!このほかには、「橙」と「Doodle」をオンエアし、楽曲にまつわるエピソードを紹介しました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/