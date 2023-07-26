いたずらの王者を目指すキツネのゾロリがイノシシのイシシ・ノシシとともにくりひろげる大冒険の物語のかいけつゾロリの限定グッズ！

■かいけつゾロリ アクリルウォールクロック（壁掛け時計）（C）原ゆたか／ポプラ社

（カラフル柄、セピア柄） サイズ約26㎝×26㎝ 各価格 5940円（税込み）

※予約販売開始 ７月２６日（水）～ ※お届け時期 ９月中旬頃から順次発送

ご予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10013790/

■かいけつゾロリ バスタオル （ゾロリの偽札柄、ゾロリの変装柄）

（C）原ゆたか／ポプラ社 サイズ：約120×60cm 各価格 3960円（税込み）

※予約販売開始 ７月２６日（水）～ ※お届け時期 ９月中旬頃から順次発送

ご予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10013791/

■かいけつゾロリ ウォッチ（腕時計）（イエロー柄、レッド柄、ブルー柄）

（C）原ゆたか／ポプラ社 ■大人用腕時計：全長約24cm・文字盤約3.7cm 各価格 3960円（税込み）

※予約販売開始 ７月２６日（水）～ ※お届け時期 10月中旬頃から順次発送

ご予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10013792/

■かいけつゾロリ クッションキーホルダー （ゾロリ、イシシ、ノシシ）

（C）原ゆたか／ポプラ社 よこ約9cm×たて約9cm×厚み約4cm 各価格 1100円（税込み）

※予約販売開始 ７月２６日（水）～ ※お届け時期 ９月中旬頃から順次発送

ご予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10013793/

いたずらの王者を目指すキツネのゾロリがイノシシのイシシ・ノシシとともにくりひろげる大冒険の物語。おもしろいいたずらをしかけては元来の人の良さが顔を出し、ことごとく失敗。どんな困難にも立ち向かう前向きなゾロリは、子供たちのヒーローです！

数量限定でアクリルウォールクロック、バスタオル・腕時計・クッションキーホルダーを販売致しますのでこの機会にぜひご覧頂きお買い求め下さいませ！

有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871

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