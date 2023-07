『ドールズフロントライン』より「NTW-20」が2023年9月に1/6スケールフィギュア化される。

「NTW-20 貴族体験館」はスキンテーマ「見習いメイドの日」で実装されたエプロンドレスのメイド服姿を立体化。たっぷりと布地の使われた衣服のシワ表現や、銃器のパーツごとに塗り分けられている質感を楽しめるとのこと。

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd.