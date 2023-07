『アイドルマスター シャイニーカラーズ』より福丸小糸が1/7スケールフィギュアとなって2023年12月に発売される。

「福丸小糸 ミッドナイトモンスターver.」は、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』よりミッドナイトモンスターのゲーム内イラストをモチーフに立体化。大きなリボンが特徴的なロリータドレスや小悪魔風のツノが付いたヘアバンド、キュートな笑顔からみえる八重歯など細部まで丁寧に再現しているとのこと。

THE IDOLM@STER SHINY COLORS& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Solarain. All Rights Reserved.