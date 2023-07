BABYMETAL、新作『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -』ジャケ写公開

BABYMETALが、10月11日(水)に発売されるBlu-ray、DVD、LIVE ALBUM/VINYL『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -』のジャケット写真を公開した。

今作は、BABYMETALのもうひとつの物語・復元計画「THE OTHER ONE」が遂に完結を迎え、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALの3人体制による新生BABYMETALが誕生した伝説となったぴあアリーナMM2DAYS公演(2023年4月1日、2日開催)を完全映像化したもの。”METALVERSE”という新世界(ニューワールド)へと舞台を移し、新章がスタートすることが告げられたこのライブは、2日間を通して期待と熱気に溢れた観客約20000人を動員し、BABYMETALにとって「全てが終わり、全てが始まる」節目となった。

公開されたジャケットのアートワークは、新生BABYMETALの召喚儀式で使用されたクリスタルの棺桶や「BLACK NIGHT」、「CLEAR NIGHT」それぞれのBABYMETAL登場シーンをモチーフにしている。映像商品は、一般市販盤として、アナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤Blu-ray、通常盤Blu-ray、通常盤DVD、ライブ音源のアナログ盤の4形態を発売。また、復活した「THE ONE」限定の商品として、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、112ページ予定のライブ写真集がセットになったTHE ONEリミテッドエディションを予約販売している。

<作品情報>

Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL

発売日:2023年10月11日(水)

※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定。

Blu-ray & DVD

タイトル:BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -

①【2Blu-ray(完全生産限定盤)】(BLACK NIGHT / CLEAR NIGHT:全28曲)

価格:¥13200 (tax in) 品番:TFXQ-78240~78241 ※アナログサイズジャケット仕様

②【2Blu-ray(通常盤)】(BLACK NIGHT / CLEAR NIGHT:全28曲)

価格:¥12100 (tax in) 品番:TFXQ-78242~78243

③【2DVD(通常盤)】(BLACK NIGHT / CLEAR NIGHT:全28曲)

価格:¥9900 (tax in) 品番:TFBQ-18277~18278

LIVE VINYL

④【2VINYL(完全生産限定盤)】(BLACK NIGHT:全14曲)

タイトル:BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - ”BLACK NIGHT”

価格:¥5500 (tax in) 品番:TFJC-38121~38122

⑤【2VINYL(完全生産限定盤)】(CLEAR NIGHT:全14曲)

タイトル:BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - ”CLEAR NIGHT”

価格:¥5500 (tax in) 品番:TFJC-38123~38124

THE ONE限定盤

⑥【THE ONE限定盤(完全生産限定盤)2Blu-ray+4CD+写真集】

価格:¥26400(tax in) 品番:ONEB-0040

タイトル:『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 』 - THE ONE LIMITED EDITION -

セット内容:Blu-ray(2枚 / 全28曲)、LIVE ALBUM(4枚 / 全28曲)

※112ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様

【Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容】

BLACK NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38121~38122のみ収録

【2023.4.1 at PIA ARENA MM】

01. THE LEGEND

02. メギツネ

03. ギミチョコ!!

04. MAYA

05. Mirror Mirror

06. Time Wave

07. KARATE

08. Believing

09. METALIZM

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

12. Road of Resistance

13. BABYMETAL DEATH - Shin ver. -

14. イジメ、ダメ、ゼッタイ

CLEAR NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38123~38124のみ収録

【2023.4.2 at PIA ARENA MM】

01. METAL KINGDOM

02. Road of Resistance

03. いいね!

04. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

05. Mirror Mirror

06. Light and Darkness

07. KARATE

08. Monochrome

09. METALIZM

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. Divine Attack - 神撃 -

12. THE ONE

13. BABYMETAL DEATH

14. イジメ、ダメ、ゼッタイ

