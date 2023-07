中森明菜が1988年6月に発売した5thミニアルバム「Wonder」と、同年8月にリリースした13thアルバム「Femme Fatale」が、今年9月27日に再発されることが決定した。

2022年5月に中森がデビュー40周年を迎えたことを記念し、昨年7月よりワーナー在籍期の全アルバムおよびミニアルバムの全23作品が発売順にリリースされている。その第7弾となる今回は、「Wonder」のCDと10inchアナログ、「Femme Fatale」のCDが発売される。CD作品にはこれまでの再発盤と同様、アナログのラッカー盤にカッティングし、カートリッジで再生した音をデジタル化した「2023ラッカーマスターサウンド」が採用され、最新リマスタリングを施した全曲のカラオケ音源も収められる。

なおオリジナルの「Wonder」は1988年6月1日にCDおよび24金を蒸着させた“GOLD CD”仕様で発売された。中森にとって初のセルフプロデュースにして“最大の問題作”と評された9thアルバム「不思議」の収録曲から「Labyrinth」「燠火」「ガラスの心」「マリオネット」「Teen-age blue」の5曲が9thアルバムとは異なるミックスで収められ、吉田美奈子が作詞作曲を手がけた当時の新曲「不思議」を含む全6曲が収録された。

一方、オリジナルの「Femme Fatale」は海外のアレンジャーやミュージシャンが多数参加したアメリカ・ロサンゼルスでのレコーディング作品。タイトルはフランス語で「魔性の女、運命の女」を意味する。海外からはマドンナの「クレイジー・フォー・ユー」の作家であるジョン・リンド、元Cretonesのマーク・ゴールデンバーグ、そしてスコット・ウィルク、ジョーイ・カーボーンが参加。さらに元Humble Pieのピーター・フランプトン、Mr. Misterのスティーヴ・ファリス、そしてマイケル・トンプソンがギターを担当し、ビル・メイヤーズがキーボードを演奏した。当時の作品帯に書かれたキャッチコピーは、「TAKE UP A NEW FASHION!! ダンサブルでビート感溢れる13th Album」だ。

中森明菜「Wonder」収録曲

CD / アナログ

01. Labyrinth

02. 燠火

03. 不思議

04. ガラスの心

05. マリオネット

06. Teen-age blue

<CDのみ>

07~12. 1~6曲目のオリジナルカラオケ(2023 Mastering)

中森明菜「Femme Fatale」収録曲

DISC 1

01. Reversion

02. Heartbreak

03. 抱きしめていて(Love's My Favorite Lesson)

04. Femme Fatale

05. I Know 孤独のせい

06. La Liberte(When You Touch Me)

07. So Mad

08. Paradise Lost(Love Is In Fashion)

09. Move Me(Strictly Confidential)

10. Jive

DISC 2

・DISC 1収録曲のオリジナルカラオケ(2023 Mastering)