フジテレビの動画配信サービス・FODでは、K-POPドキュメンタリー番組『K-POP GENERATION』を、8月1日から0時から日本独占配信する。

『K-POP GENERATION』は、韓国の大手オンライン動画配信サービス「TVING」で今年1月に配信を開始したTVINGオリジナル番組。“Stray Kids”、“ENHYPEN”、“NCTドヨン”、“TOMORROW X TOGETHER”、“MAMAMOO”、“IVE”など、K-POPを代表するアーティストたちが総出動し、K-POP好きなら誰もが知りたかったその裏側を、アーティストのみならず、ファン、産業、メディア、世代、ジェンダーなど多様な観点で分析する新感覚ドキュメンタリーだ。

番組は、単なるインタビューベースではなく、アーカイブとドラマタイズ演出を加えて、ファクチュアル(ドキュメンタリーとドラマを合わせたジャンル)エンターテインメントという形式。アーティストに関するエピソードはもちろん、音楽評論家がK-POPを深堀するトークや、東京、大阪、米LA、ニューヨーク、サンディアゴに渡って取材した膨大な量のファン、専門家インタビューに加え、韓国国内だけでなく全世界からのK-POPに対する視点など、K-POP業界に関する“本当の姿”を余すところなく伝える。

8月1日0時からは#1~4を、同8日0時からは#5~8を配信する。

(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.