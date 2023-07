秋元康×ハマ･オカモト、夏帆×澤本嘉光＆権八成裕、BALLISTIK BOYZ 深堀未来×FANTASTICS堀夏喜、よしミチ…TOKYO FM 7月17日（月・祝）～23日（日）に放送されたおすすめラジオ番組

タイムフリーでまだ聴ける! TOKYO FMで7月17日(月・祝)~23日(日)に放送されたラジオ番組から、おすすめプログラムをご紹介します。radiko(ラジコ)やAuDee(オーディー)でも聴けます!(エリア外の方はプレミアムで聴取可能)

▼BALLISTIK BOYZ 深堀未来×FANTASTICS堀夏喜「BATTLE OF TOKYO」直前の意気込みを語る!

7月21日(金)放送「太田胃散 presents Friday Night Party」

7月21日放送分より

月替わりのパーソナリティがお届けする「太田胃散 presents Friday Night Party」。2023年7月はBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの深堀未来がメインパーソナリティを担当しています。7月21日(金)の放送では、この日からさいたまスーパーアリーナでスタートしたライブ「BATTLE OF TOKYO」でも共演中のFANTASTICS from EXILE TRIBEから、堀夏喜さんをゲストにお迎えし、ステージへの意気込みをともに語りあいました。

他にも、同じダンススクールにいた旧知の仲である2人の高校生時代のエピソードや、夏生まれの2人が「今、休みができたらやりたいこと」、そして愛知出身の堀夏喜さんに聞く、おすすめ愛知グルメなど……トークが盛り沢山。タイムフリーでお楽しみください。

▼引きこもりからモデルへ!? すみれ&広海、よしミチ兄弟の美の秘訣に迫る!「Find my Beauty」

7月23日(日)放送「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」

7月23日放送分より

すみれと広海が、ゲストの美の秘密を探る「Find My Beauty」。今回は、モデル・タレントとして活躍するよしあきさん・ミチさんの“よしミチ兄弟”をゲストにお迎えしました。テレビ「マツコ会議」の街頭インタビューをきっかけにして注目され、今ではSNSの総フォロワー数が200万人超、海外のショーにも招かれるファッションアイコンとして活躍されているお2人です。

3週にわたってお届けする、よしミチさんとのトークの初回は、2人の生い立ちやデビューのきっかけ、兄弟の関係性などに迫りました。そして、すみれも驚く美肌の持ち主である2人のスキンケアのこだわりとは……!? タイムフリーでお楽しみください。

▼秋元康×ハマ・オカモトの「いいこと、聴いた」

7月23日(日)放送「いいこと、聴いた」

7月23日放送分より

秋元康がお届けする、日曜午後の大人の雑談、「いいこと、聴いた」。7月23日(日)の放送でゲストにお迎えしたのは、OKAMOTO’Sのベーシスト、ハマ・オカモトさん。TOKYO FMでは、「THE TRAD」(月~木曜 15:00~16:50)水木担当“ハマ副店長”としてもおなじみです。そんなハマさんの、「THE TRAD」では語られることの少ない、中学時代の部活選び、軽音楽部に入ってベースを始めたいきさつについて伺いました。

次第に、秋元康自身の楽器歴や、バンドへの憧れなど、中学生の“楽器あるある”話で盛り上がる2人。さらには、テレビ番組「ハマスカ放送部」で、ハマさんが共演する齋藤飛鳥さんについて、「齋藤飛鳥の正しい扱い方」を秋元康から伝授される一幕も!? タイムフリーでお楽しみください。

▼女優・夏帆が登場!「澤本・権八のすぐに終わりますから。」

7月23日(日)放送「澤本・権八のすぐに終わりますから。」

7月23日放送分より

CMプランナーの澤本嘉光、権八成裕が豪華ゲストとお送りする「澤本・権八のすぐに終わりますから。」今回、オンエア中のお酒のCMで権八さんとご一緒した縁から、女優の夏帆さんがスタジオに遊びにきてくれました。

話題作への出演も多く、澤本・権八にとっても、とても気になる存在の夏帆さん!「いつ“夏帆”という存在を認識したのか?」というところから、夏帆さんの華麗なお仕事遍歴の話を深掘りしていきます。

周りの目を気にして「テレビには出たくない」と渋々お仕事を始めた小学生時代から、全国区のCM出演で注目を集め、その後、主演映画「天然コケッコー」では、日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。その後も名だたる作品に出演しつつも、どこまでも謙虚な夏帆さんに、すっかり魅了されるスタジオ一同。タイムフリーで、あなたも癒されてください。夏帆さんとのお話は次回も続きます。

