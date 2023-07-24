7月31日にTBS系で放送される「CDTVライブ！ライブ！」2時間スペシャルにINI、宇多田ヒカル、関ジャニ∞、JO1、Tani Yuuki、NEWS、日向坂46、緑黄色社会が出演する。

宇多田ヒカルは映画「キングダム 運命の炎」の主題歌「Gold ～また逢う日まで～」をテレビ初歌唱。NEWSは結成20周年を記念したアルバム「NEWS EXPO」の収録曲「Different Lives」を、関ジャニ∞はニューシングル「オオカミと彗星」をテレビ初披露する。

JO1はメンバーの木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨、大平祥生が歌詞を共作した新曲「NEWSmile」を、INIはメンバーの高塚大夢が初めて作詞を手がけた「My Story」をパフォーマンス。Tani Yuukiは「械物」、日向坂46は「Am I ready?」、緑黄色社会は「サマータイムシンデレラ」と、それぞれ最新曲を披露する。

TBS系「『CDTVライブ！ライブ！』2時間スペシャル」

2023年7月31日（月）19:00～21:00

＜出演者および歌唱曲＞

・INI「My Story」

・宇多田ヒカル「Gold ～また逢う日まで～」

・関ジャニ∞「オオカミと彗星」

・JO1「NEWSmile」

・Tani Yuuki「械物」

・NEWS「Different Lives」

・日向坂46「Am I ready?」

・緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

※高塚大夢の「高」ははしご高が正式表記。