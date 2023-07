【藤沢エリア】湘南在住ライターおすすめ！ パン屋まとめ 2023最新…

湘南在住ライターが自信を持ってオススメする、藤沢エリアのパン屋さんをまとめました。思わずリピートしたくなる、絶品パンがズラリ。惣菜パン、スイーツ系、バリエーションも幅広く、厳選してピックアップ。藤沢でパン屋さんを探す時は、ぜひこちらをご参考ください!

パン工房パナケナケ 藤沢店

藤沢の善行にある人気店です。「カレーパン」は豚肉がゴロッと入っていて、外はサクッとして、中は具がぎっしりとお肉がたくさん入っていてコクのある欧風カレーパン。お店のオススメです。

【藤沢 グルメレポ】パン工房パナケナケ 藤沢店 - 必ず食べたい!新食感のクイニーメロンパン&具たっぷりお肉ゴロッとカレーパン

JACOMO'S a BAKERY

藤沢本町駅前の商店街を藤沢方向に進むとすぐ右手にあります。音楽好きの女性の店主さんが70種類以上のパンを製造・販売しています。「クリームパン」や「明太ポテトフランス」が定番。毎週金曜日の午前11時30分頃が一番商品を取り揃えている時間帯とのこと。

【藤沢 グルメレポ】JACOMO'S a BAKERY - 駅から徒歩20秒!70種類以上のパンを取り揃えている創業19年の老舗

パンとエスプレッソと湘南と

藤沢駅からバスで15分ほどの、複合商業施設「湘南T-SITE」の2号館にあります。蔦屋書店内にあるので、そちらで購入した本と一緒にカフェタイムを過ごすのもオススメ。焼きたてのフレンチトーストは絶品!アイスを添えていただくこともできます。フレンチトーストは15時から18時30分までの限定販売です。

【藤沢 グルメレポ】パンとエスプレッソと湘南と-明るく爽やかな店内で楽しむカフェタイム

SWELL BAKERY

小田急江ノ島線藤沢本町駅から徒歩約5分の場所に位置しています。白幡交差点を南方向に少し歩くとピザ屋さんの並びに水色の看板にガラス張りの店舗が見えてきます。

オーナーさんは、フランス・リヨンの製パン学校を卒業した後、東京や神奈川の人気ベーカリー店で製パンの修行と世界25ヶ国以上で修行目的のバックパッカーを経験したことがある本格派シェフ。

お客さんの毎日の為に、リーズナブルな価格からちょっとリッチな価格まで80種類以上のパンを取り揃えており、新商品を毎週発売しています。

【藤沢 グルメレポ】SWELL BAKERY - 80種類の品揃え&毎週新商品発売中の湘南のパン屋さん

POURQUOI?

湘南T-SITEから、辻堂駅までの道中にお店があります。湘南T-SITEからは歩いて10分かからないほどの距離です。

こちらは、食べログ百名店2020を受賞するほどの名店。こだわりは自家製酵母種と石窯!お店の工房の一角に石窯があり、順次焼きたてを提供しているほか、一部商品は石窯で焼き直してから提供してくれるのもこちらのお店の魅力です。人気は惣菜ぱんとクロワッサンです。ぜひお試しあれ!

【藤沢 グルメレポ】POURQUOI? - 石窯で焼かれたパンは絶品!

麻布十番モンタボー 湘南モールフィル店

辻堂駅と藤沢駅のちょうど真ん中位の位置にある商業施設「湘南モールフィル」にあります。大型ショッピングモール内の店舗なので敷地も広め。定番のパンからオリジナルのパンまで、幅広い品揃えが魅力です。

オススメは「北海道牛乳パン」。人気定番商品で26年間愛され続けており、販売個数は年間50万個なのだとか。これは、絶対に食べておきたい一品ですね!

【藤沢 グルメレポ】麻布十番モンタボー 湘南モールフィル店 - ミルク感じる「北海道牛乳パン」は必食!

関次商店

藤沢市本町にある「関次商店 パンの蔵 風土」。明治19年築の穀物蔵をリノベーションして営業しています。製造されているパンは全て自家製天然酵母で作られているそうです。メニューがとても豊富で、たくさん並んでいるパンの数々を見るだけでも楽しくなってきます。

【藤沢 グルメレポ】関次商店 パンの蔵 風土 - 自家製天然酵母の美味しいパンを味わう

パンステージ・リップル

辻堂海浜公園から徒歩10分程の場所にある、辻堂の街の人に大人気のパン屋さん『パンステージ・リップル』さん。

定番のパンから、お惣菜系、スイーツ系パン、季節限定のものなどたくさんの種類が並んでいます。人気は出来立てコロッケパン。すぐ売り切れてしまうので、見つけたら、早めにゲットしましょう!

どれも美味しそうなので、ついつい買い過ぎてしまうのでご注意を。お値段も100円台からと、お手頃価格なのも魅力です。

【藤沢 グルメレポ】パンステージ・リップル - 大人から子どもまでみんな大好き!辻堂で人気のパン屋さん

パン工房 AOKI

湘南台駅から徒歩5分程の場所に、可愛らしい三角屋根が目印の町のパン屋『パン工房 AOKI』さんがあります。

こちらのお店のパンは、厳選した素材と100%天然酵母、国産小麦粉(北海道、熊本産)を使用し、石窯ガスオーブンで焼き上げているのが特徴。

素朴な食パンやロールパン、クロワッサンなどの定番品はもちろん、ビーフシチューパンやしらすピザ、ショーケースにはサンドイッチなどバラエティに富んだラインナップが魅力です。

【藤沢 グルメレポ】パン工房 AOKI - 三角屋根が目印!こだわりの原料と製法で作られたもちもち系パン

湘南パン工房オーヴェール

辻堂駅北口を出てテラスモールとは反対側を線路沿いに300m程進むと、左手側に辻堂新町商店街があります。その商店街入り口から約50m歩くと見えてくるのが、『湘南パン工房オーヴェール』さんです。駅からは、徒歩で7分の場所です。

お値段は今どき嬉しい100円台が中心です。お値段も手頃でお財布にやさしく、素朴で気取らない素敵なパン屋『湘南パン工房オーヴェール』さん。こういったお店は、ありそうでなかなかないので、「自分の家の近所にあったらいいのになぁ…」と強く思います。

【藤沢 グルメレポ】湘南パン工房オーヴェール - 家の近くにこんなパン屋さんが欲しい!ほっこり美味しい焼き立てパンが並ぶお店

あなたのお気に入りのパン屋さんは見つかりましたか?ぜひ、足を運んでみてくださいね!

The post 【藤沢エリア】湘南在住ライターおすすめ! パン屋まとめ 2023最新情報 first appeared on 湘南人.