ももクロ百田「『君の瞳に恋してる』と聞くと東京03・角田さんの顔しか出てこない」その理由とは？

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」。この番組は、ももクロとナビゲーターの清野茂樹、そして全国のリスナーが一緒に作る“選曲テーマ別オリジナルTOP10チャートプログラム”です。毎回テーマを設けて、みなさんからのリクエストを集計した“番組オリジナルTOP10チャート”をカウントダウン形式で発表していきます。7月23日(日)の放送では、「Let’s Groove !! ディスコサウンドソングTOP10」をお届けしました。

◆第2位:「君の瞳に恋してる(Can't Take My Eyes Off Of You)」(ボーイズ・タウン・ギャング)

清野:80年代の大ヒットソングですが、オリジナルは60年代にリリースしたフランキー・ヴァリの楽曲で、それをディスコ調にアレンジして、日本や海外でもヒットしました。何よりタイトルですよね。「Can't Take My Eyes Off Of You」の邦題が「君の瞳に恋してる」。これは秀逸ですよ。

かなこ:私、このフレーズを聞くと東京03の角田(晃広)さんを思い出すんです。なぜかというと、東京03さんとCreepy Nutsさんが日本武道館で一緒にやられたイベント(「東京03 FROLIC A HOLIC feat. Creepy Nuts in 日本武道館 なんと括っていいか、まだ分からない」)に私がゲスト出演させてもらったときに、角田さんに口説かれる女性を演じたんですよ。そのときの口説き文句が「君の瞳に恋してる」で(笑)。

清野:キラーフレーズですね。

かなこ:だから、このキラーフレーズを聞くと、私は角田さんの顔しか出てこないっていう(笑)。

----------------------------------------------------

<番組概要>

番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10

放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時:毎週日曜 16:00~16:55

パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/clover/