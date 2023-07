Novel Coreの日本武道館までの道程に密着したスペースシャワーTV制作による特番「ROAD TO BUDOKAN Episode.1」のダイジェスト映像が、Novel Coreの公式YouTubeチャンネルで公開された。

【撮り下ろし写真を見る】Novel Core

来年1月17日に開催される自身初となる日本武道館での単独公演をすでにソールドアウトさせ、大きな期待と話題を集めながら邁進するNovel Core。

「ROAD TO BUDOKAN Episode.1」は現在スペシャオンデマンドでの配信が開始されており、来年1月の日本武道館公演までに今後数回に渡って密着特番が公開されていく。

スペシャオンデマンド

https://vod.spaceshower.jp/contents/13003b29-ded9-5057-daf8-d4a7a609f7e3

<リリース情報>

Novel Core & THE WILL RABBITS

『BYE BYE』

B-ME

発売中

https://bio.to/NC_TWR_1stSG_BYEBYE