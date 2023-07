【茅ヶ崎 グルメレポ】シェ・ヒャクタケ - 茅ヶ崎のフレンチの巨匠！…

ボリュームたっぷりのコース料理

湘南のフレンチを語る上で、必ず押さえておきたいのが茅ヶ崎にある『シェ・ヒャクタケ』さん。

リピーターが多く、なかなか予約が取れない名店として、地元でも有名です。

茅ヶ崎駅南口を出てすぐの小さなビルの2階に、ひっそりとお店があり、まさしく“隠れた名店”。

小さな看板が出ているだけで、知らなければ通り過ぎてしまいそう。

筆者も何度か予約を試みて、この日のディナータイムに初めて予約を取ることができました。

店内には、テーブル席が4卓程とカウンター席があり、厨房が客席から見えるようになっていて、大変綺麗に整頓されているのが印象的。 ディナーは、「Aコース6,600円(税込)」「Bコース7,700円(税込)」「Cコース11,000円(税込)」の3種類。

お料理は、ボリュームがあると聞いていたので、筆者は「Bコース(前菜・お魚料理・お肉料理・デザート)」をいただくことにしました。

お魚料理とお肉料理は、その日によってメニューがいくつかあるので、好きなものが選べるようになっています。どんなお料理なのか、スタッフの方が丁寧に説明してくださいます。

まずは、シャンパンで乾杯を。 前菜は、オマール海老やズワイガニなどをズッキーニで包んだテリーヌに、綺麗なピンク色の桜海老のソースがかかっています。

涼やかな見た目もさることながら、海老のプリプリやカニの風味に、旨味が凝縮されたソースよく合います。

お魚料理は、鯛のポワレとラタトゥイユとハマグリ、下にはあおさのリゾットが入った一品。 鯛の皮が絶妙なパリっと食感で、身はふっくらとしてジューシー、野菜とハマグリの旨味がトマトのソースに溢れだし、底のあおさのリゾットが全ての旨味を受け入れています。

複雑な食材をいくつも使っているはずのに、それぞれが一皿の中で最大限の魅力を放っているよう。

お肉料理は、煮込み料理の牛タンの網焼きをお願いしました。

厚みのある牛タンはこんがりと網焼きの跡が付いていて、ほんのりとした香ばしさを放ち、驚くほど柔らかくジューシー。肉汁が溢れ、甘みのあるソースが全体を包み込みます。添えられたお野菜一つ一つも素材の味が活きていて、脇をしっかりと固めています。

コースも終盤、噂通りのボリュームたっぷりの美味しいお料理に、満腹度と満足度が200%。

最後に、漆黒のプレートに旬のサクランボやベリー、ムースの上にアールグレイと抹茶のアイスが乗せられたドラマチックなデザートを運んできたのは、シェフの百武さん。

「本日はありがとうございました!」と素敵な笑顔で挨拶してくださいました。 湘南エリアには、美味しいフレンチのお店がいくつもあります。先進的で都会的なフレンチ、家庭的でアットホームなフレンチ、カジュアルで型に囚われないフレンチ…

百武さんの作り上げるお料理とお店の雰囲気は、そのどれにも当てはまらない、熟練の経験と技で軽やかにアートを描き上げるような安心感と独創性があります。

落ち着いた柔らかな雰囲気の客席と、きちっと整頓された厨房は、言うならば、“心穏やかな芸術家のアトリエ”。そこで作られる一皿は、全てがシェフのアート作品の如く華麗で、食べる人の心を揺さぶる極上の味がしました。

そんなシェフのお店、『シェ・ヒャクタケ』さんのシェフ百武さんは、間違いなく茅ヶ崎のフレンチの巨匠であると思います。

人気店ですので、平日のディナータイムなどが比較的予約が取りやすく、事前に電話でお席の確保をしてから行くことをおすすめします。

店舗紹介

【シェ・ヒャクタケ】■住所:〒253-0056 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目1−7 小林ビル 2F■電話番号:0467882043■営業時間:ランチ12:00~15:00(l.o12:30)、ディナー 18:00~22:00(l.o.19:00)※定休日:水曜日※営業時間など変更になっていることがありますので、ご注意ください。

アクセス

JR茅ヶ崎駅南口から徒歩約3分

