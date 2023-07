BLOODEST SAXOPHONE、クリスタル・トーマスを迎えたアルバムダイジェスト動画公開

結成25周年となる日本屈指のJUMP&SWINGバンド、ブラサキことブラッデスト・サキソフォンが、世界が注目する”次世代のブルースの女王”クリスタル・トーマスを迎え制作したアルバム『GOOD MORNING』を7月21日にリリース。アルバムダイジェスト動画が公開された。

【動画を見る】アルバムダイジェスト動画

今作品は2022年9月、アメリカテキサス州オースティンで2度目となるレコーディングを敢行し制作した海外録音盤。Tiny Bradshaw、Maxine Brown、The Rolling Stones、Ethel Waters、10cc、Johnnie Taylor、Don & Dewey、Otis Rush、Baby Washington等のブルース、ソウル、ジャズ、ロックの名曲カバーから、オリジナル曲を含む全15曲が収録されている。プロデュースは、甲田 ”ヤングコーン” 伸太郎が行っている。

<リリース情報>

BLOODEST SAXOPHONE feat. CRYSTAL THOMAS

『GOOD MORNING』

BLOODEST SAXOPHONE 甲田 ”ヤングコーン” 伸太郎プロデュース作品

発売日:2023年7月21日

品番:STREC-006

価格 ¥3300(税抜価格 ¥3000)

企画:日暮泰文、髙地明

LABEL:Mr. Daddy-O Records

発売・販売元:SOUL TWIST INC.

=収録曲=

1. Mailman's Sack

2. I Don't Need You No More

3. Undercover Of The Night

4. Dinah

5. Good Morning

6. Somebody Else's Man

7. Oh Baby

8. Country Girl

9. I'm Not In Love

10. Johnnie Taylor Medley (Just A Happy Song 〜I Love To Make Love When It's Raining〜Hello Sundown)

11. Mammer Jammer

12. Sit Down Baby

13. Let's Love In The Moonlight

14. Thank You (Thank You Granddad)

15. Dinah ※ボーナストラック日本語バージョン

<イベント情報>

「ブラサキ3・マンスリーMonday Live」

2023年7月31日(月)下北沢メンフィス兄弟。

DJ:SAKAMOTO(galcia)

Open 20:00/Start 20:30

入場無料/チップ制 1drinkオーダーお願いします。

2023年8月25日〜27日 九州ツアー

8月25日(金)大分無敵のおやじ

8月26日(土)熊本ワンドロップ

8月27日(日)玖珠GuiltyLeather

最新情報はこちら https://bloodest-saxophone.com/