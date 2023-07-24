しげの秀一原作によるTVアニメ「MFゴースト」の新たなキャラクタービジュアルが到着した。

今回キャラクタービジュアルが公開されたのは、“神15”と呼ばれるMFGレースランキング上位のドライバー。裕福な家庭に育ち熱烈なランボルギーニ至上主義者の大石代吾、前年ランキング2位の実力派ドライバーでフェラーリ488GTBを操る赤羽海人、ポルシェを駆り2年連続でMFGを制しているディフェンディングチャンピオン・石神風神、アルピーヌA110を駆り「潜在能力的にはベッケンバウアーに迫れる唯一の男」と言われるほどのドライビングの腕前を誇る沢渡光輝の4人がお目見えした。併せて大石役の浪川大輔、赤羽役の諏訪部順一、石神役の安元洋貴、沢渡役の逢坂良太からのコメントも到着している。

「MFゴースト」は10月よりTOKYO MX、テレビ愛知、読売テレビ、RKB毎日放送、アニマックスほかで放送。車の自動運転が普及した西暦202X年の日本を舞台に、公道での自動車レースバトル“MFG”が描かれる。

TVアニメ「MFゴースト」

2023年10月、TOKYO MX、テレビ愛知、読売テレビ、RKB毎日放送、アニマックスほかで放送開始

スタッフ

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：中智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一、稲荷明比古

キャラクターデザイン：恩田尚之

総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎

3Dディレクター：内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子（STUDIO uni）

色彩設計：田中千春

撮影監督：林幸司（Color&Smile）

編集：廣瀬清志（editz）

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二（SOUND BOX）

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CGアニメーション制作：FelixFilm、directrain

製作：MFゴースト製作委員会

キャスト

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺恋：佐倉綾音

相葉瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮翔：田邊幸輔

北原望：芹澤優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E.ハンニネン：三宅健太

緒方：畠中祐

諸星瀬名：八代拓

リョウ・タカハシ：子安武人

高橋啓介：関智一

上有史浩：細井治

秋山渉：松本保典

武内樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二（実況）：光部樹

京子：飯田友子

真美：林鼓子

(c)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会