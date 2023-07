B'z、SixTONES、ミセス、YOASOBI…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月22日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。7月22日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(7月22日(土)付)を発表しました。17位から7ランクアップ↑ 5年前にリリースされた、ミセスの夏ソング。去年8月以来、約1年ぶりにTOP10に返り咲きました!初登場! アニメ「呪術廻戦」第2期「懐玉・玉折(かいぎょく・ぎょくせつ)」のオープニングテーマです。初登場! 今年デビュー35周年! 前作から6年ぶりとなるニューシングルです。ちなみに、CD総売り上げ枚数は日本歴代ナンバーワンで、約8,300万枚を記録!先週の14位から7ランクアップ↑ ダンスボーカルユニット・Leadの通算35枚目となるシングル曲。作曲は、第65回グラミー賞を受賞した宅見将典(たくみ・まさのり)さんが担当しています。先週の8位から2ランクアップ↑ 8月30日(水)には、ニューシングル「CREAK」がリリースされます!先週の4位から1ランクダウン↓ 7月13日(木)~16日(日)にフランス・パリで開催された「Japan Expo Paris 2023」で、15,000人のファンを前に同曲を含む6曲をパフォーマンスしました。先週の6位から2ランクアップ↑ かわいらしい振付けも特徴的な楽曲で、TikTokには、メンバーのダンス動画が毎日1人ずつアップされています。3週連続で第3位! 7月22日(土)に中国・上海で開催されたアジア最大規模の音楽フェス「BILIBILI MACRO LINK 2023」にmiletさんが出演しました。2週連続で第2位! 8月12日(土)、13日(日)には、埼玉県・ベルーナドームでライブ(「Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”」)を開催します。そして、今週の第1位は……?4週連続で第1位! 11月3日(金)開催のイギリスのバンド・Bring Me The Horizon(ブリング・ミー・ザ・ホライズン)がキュレートするフェス「NEX_FEST (ネックスフェスト)」の幕張メッセ公演に、YOASOBIの出演が決定しました!――番組ではほかにも、ゲストパートに和楽器バンドの鈴華ゆう子(すずはな・ゆうこ)さん(Vo.)、町屋(まちや)さん(Gt./Vo.)が登場。7月26日(水)にリリースされるアルバム『I vs I』(アイバーサスアイ)のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/