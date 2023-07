小泉今日子が11月から12月にかけてクラブツアー「KYOKO KOIZUMI CLUB PARTY 90's」を開催する。

「KYOKO KOIZUMI CLUB PARTY 90's」はタイトルの通り、小泉が1980年代後半から1990年代前半に発表した楽曲にスポットを当てたツアー。彼女は11月3日の北海道・Zepp Sapporoを皮切りに、12月3日の熊本・熊本B.9 V1まで全国11カ所を回る。チケット情報は小泉のオフィシャルサイトにて確認を。

また小泉にとって初となる7inchアナログBOX「ウルトラ・アルティメット・マスターピース・エクセレント・エクスクルーシブ・ベストクオリティ・シュープリーム・パーフェクト・ネバーエンディング・オーサム・ラグジュアリー7inch BOX『Miss ドーナツ』」が、9月20日にVICTOR ONLINE STOREにて500セット限定で販売される。この7inchアナログBOXは、小泉の盟友であるスチャダラパーが「自分たちが本当に欲しいキョンキョンのアナログBOXを作る!」というコンセプトのもと、企画、選曲、タイトル、デザインまで完全プロデュースした作品。デビュー曲「私の16才」から「T字路」まですべてのシングル曲が網羅されており、現在入手困難となっている初期の7inchアナログや「Fade Out (short version)」といった貴重音源、初音源化となる「短編)夏のタイムマシーン」など全42曲が収録される。本作にはスチャダラパーによる全曲解説ブックレットが付属。アートディレクションは、コラージュアーティストの河村康輔が手がけた。

スチャダラパー コメント

小泉さんとの余談からはじまった7inch BOXが

この度、本当に発売されることになりました!

ファン目線で「こんなのがあったら欲しい!」を色々とお手伝いさせて頂きました。そして、まさかの河村(康輔)くんデザインが実現して、

その名の通り、ファンの皆様に自信を持ってお届けできるBOXに仕上がったと思います! お手元に届くのをお楽しみに! ご注文よろしくお願い致します!

小泉今日子 TOUR 2023 KYOKO KOIZUMI CLUB PARTY 90's

2023年11月3日(金・祝)北海道 Zepp Sapporo

2023年11月5日(日)宮城県 チームスマイル・仙台PIT

2023年11月12日(日)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

2023年11月18日(土)静岡県 LIVE ROXY Shizuoka

2023年11月19日(日)愛知県 Zepp Nagoya

2023年11月22日(水)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2023年11月23日(木・祝)香川県 高松festhalle

2023年11月25日(土)大阪 Zepp Namba(OSAKA)

2023年11月26日(日)広島 広島CLUB QUATTRO

2023年12月2日(土)福岡県 Zepp Fukuoka

2023年12月3日(日)熊本県 熊本B.9 V1



<出演者>

小泉今日子(Vo)

上田ケンジ(B, Band Master) / akkin(G) / 小関純匡(Dr) / 渡辺シュンスケ(Key) / 加藤いづみ(Cho)

小泉今日子「ウルトラ・アルティメット・マスターピース・エクセレント・エクスクルーシブ・ベストクオリティ・シュープリーム・パーフェクト・ネバーエンディング・オーサム・ラグジュアリー7inch BOX『Miss ドーナツ』」収録曲

DISC 1:私の16才 / 素敵なラブリーボーイ

DISC 2:ひとり街角 / 春風の誘惑

DISC 3:まっ赤な女の子 / 半分少女

DISC 4:艶姿ナミダ娘 / 渚のはいから人魚

DISC 5:迷宮のアンドローラ / ヤマトナデシコ七変化

DISC 6:The Stardust Memory / 常夏娘

DISC 7:魔女 / なんてったってアイドル

DISC 8:100%男女交際 / 夜明けのMEW

DISC 9:木枯しに抱かれて / 水のルージュ

DISC 10:Smile Again / キスを止めないで

DISC 11:Good Morning-Call / 短編)夏のタイムマシーン

DISC 12:快盗ルビイ/ Fade Out (short version)

DISC 13:学園天国 / 見逃してくれよ!

DISC 14:La La La... / 丘を越えて

DISC 15:あなたに会えてよかった / 自分を見つめて

DISC 16:1992年、夏 / 優しい雨

DISC 17:My Sweet Home / 月ひとしずく

DISC 18:BEAUTIFUL GIRLS / オトコのコ オンナのコ

DISC 19:Nobody can, but you / for my life

DISC 20:潮騒のメモリー / T字路

DISC 21:この涙の谷間 / やつらの足音のバラード