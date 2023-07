ハイスピード推理アクションゲーム『ダンガンロンパ』シリーズより「霧切響子」が生足仕様のバニー姿で1/4スケールフィギュアとして2023年10月に再販される。

『霧切響子 生足バニーVer.』は、キャラクターの特徴を取り入れた細部まで拘ったオリジナルのバニーコスチュームフィギュアとなっている。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.