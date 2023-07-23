TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」のキービジュアル第1弾が公開された。

2024年1月に放送開始の「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」。キービジュアルには、背中合わせに立つ主人公・綾小路清隆とAクラスを統率する2大巨頭の1人・坂柳有栖の姿が捉えられた。なおBS日テレ、TOKYO MXでは、現在「ようこそ実力至上主義の教室へ」第1期が再放送中。9月からは「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」の再放送も決定している。

TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」

再放送スケジュール

BS日テレ：2023年7月4日（火）毎週火曜日23:30～

TOKYO MX：2023年7月5日（水）毎週水曜日25:00～

AT-X：2023年10月5日（木）毎週木曜日18:00～ ※リピート放送あり。毎週月曜日6:00～、毎週水曜日13:00～

TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」

再放送スケジュール

BS日テレ：2023年9月26日（火）毎週火曜日23:30～

TOKYO MX：2023年9月27日（水）毎週水曜日25:00～

AT-X：2023年11月16日（木）毎週木曜日18:00～ ※リピート放送あり。毎週月曜日6:00～、毎週水曜日13:00～