チェッカーズのBlu-rayボックス「チェッカーズ~40th Anniversary~NHKプレミアムBlu-ray BOX」が11月22日にリリースされる。

このBlu-rayボックスは、チェッカーズのデビュー40周年を記念した作品。本作にはNHKで放送された番組「レッツゴーヤング」「ヤングスタジオ101」「NHK紅白歌合戦」などの映像が収められ、約90曲のパフォーマンスを観ることができる。なおこれらの映像は、NHKエンタープライズの最先端技術「NEPビデオレストアサービス」によって、4K映像と同等のクオリティとなっている。

また、チェッカーズのデビュー日である9月21日には初回プレス限定生産のCDボックス「チェッカーズ 40th Anniversary オリジナルアルバム・スペシャルCD-BOX」、「レコードの日」である11月3日にはチェッカーズがスタジオ録音した最後のアルバム「Blue Moon Stone」が初めてアナログ盤で発売される。CDボックスには紙ジャケット仕様のオリジナルアルバム11作品を収納。高音質UHQCDに最新リマスター音源が収録される。「Blue Moon Stone」のアナログ盤は、昨年12月にリリースされたボックスセット「チェッカーズ 7インチBOX」に続くレコード化企画の第2弾となる。

早期予約特典や店舗別特典などの詳細は、チェッカーズのデビュー40周年特設サイトで確認を。

「チェッカーズ~40th Anniversary~NHKプレミアムBlu-ray BOX」収録内容

「レッツゴーヤング」「ヤングスタジオ101」「紅白歌合戦」より約90曲収録予定

「チェッカーズ 40th Anniversary オリジナルアルバム・スペシャルCD-BOX」収録アルバム

・絶対チェッカーズ!!

・MOTTO!!CHECKERS

・毎日!!チェッカーズ

・FLOWER

・SONG FOR U.S.A. ORIGINAL SONG ALBUM

・GO

・SCREW

・Seven Heaven

・OOPS!

・I HAVE A DREAM

・Blue Moon Stone

「Blue Moon Stone」アナログ盤 収録曲

・Count up '00s

・FINAL LAP

・Blue Moon Stone

・もしも明日が…

・Sea of Love

・マリー

・ひとりきり2nd. Ave.

・Yellow cab

・Don't Cry Sexy

・Smiling like children

・Rainbow Station