Novel Core「マジで要領悪くて」初めてのコンビニバイトでやってしまった伝説級の出来事

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月18日(火)は、Novel Coreさんがゲスト出演。「先輩、聞いてください!」をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、リスナーの相談に乗りました。そのなかから、まさかのエピソードを明かしたアルバイトについてのトークを紹介します。Novel Coreさんは、SKY-HIさんが主宰するマネジメントレーベル・BMSGに所属する22歳のラッパー、シンガーソングライターです。7月19日(水)に1stシングル『BYE BYE』をリリース。当番組の元リスナー(生徒)でもあります。こもり校長:Novel Core先輩はSCHOOL OF LOCK! の元生徒(リスナー)ということで、今、ラジオを聴いている君と同じようにこの学校で10代を過ごしてきた22歳です。今夜は、先輩に今生徒である君の話を聞いてもらいます!Novel Core:はい!私は、今高1です。高校にも慣れてきたので、そろそろバイトを始めたいと思っています。Novel Core先輩は、バイトしたことありますか? 私はいろんな人とちょっとした話をするのが好きなので、人と関わりのあるバイトをしたいと思っています。どんなバイトがオススメですか? よかったら教えてください!(15歳)こもり校長:バイトってやってました?Novel Core:してました! そば屋のホールをやってました。こもり校長:意外! なんで、そば屋だったんですか?Novel Core:9歳上に姉がいて、そば屋でホールをやっていたんです。僕も高校に入ったタイミングで……最初はコンビニでバイトしたんですけど、マジで要領悪くて。こもり校長:コンビニって意外と大変だよね。Novel Core:やることがめっちゃ多いんですよ。本当にもう……レジでお金をもらったときに、先にレジに入れちゃって。何円もらったか自分でわからなくなっちゃって……。COCO教頭:要領悪いな……(笑)。Novel Core:お客さんに「僕に何円渡しましたか?」って聞いたことがあって(笑)。校長・教頭:(笑)。COCO教頭:伝説!Novel Core:本当にそれぐらいで(笑)。それで、「まずい、このままコンビニにいるわけにはいかない……」と思って姉に相談して、そば屋に入れてもらいました。COCO教頭:お姉ちゃんと同じ所で働いていたんだ!Novel Core:そうなんです。こもり校長:でも(このリスナーは)、“人と関わるのが好き”と言っているから……。Novel Core:接客業は良さそうですけどね。いろんなお客さんが来るし、楽しいと思うので。COCO教頭:たしかに。こもり校長:話せるなら接客業いいよね。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/