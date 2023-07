INI髙塚大夢 マカロニえんぴつ、Conton Candy、あいみょん…「夏の夜に聴きたい」オススメ楽曲を紹介

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。7月20日(木)の放送では、“夏の夜に聴きたい”オススメの曲を紹介しました。髙塚:今夜は、『夏にオススメの選曲』の授業をやっていきたいと思います! 今夜紹介するのは『夏の夜に聴きたい曲』。夏って「わぁーっ! 弾けるー!」みたいな曲がたくさんあるじゃないですか。それもいいんだけど、今日はあえて夏の夜にしっぽりと……キャンプファイヤーとかでもいいし、1人で夏の公園で聴くでもいいし、そんな夜に聴きたくなるような曲を選曲しました。髙塚:このバンドさんの曲は、自然と夏にたくさん聴いてるような気がします。だからこの声を聴くと、夏が蘇るようですね。とてもいい曲です。歌詞に“海”とか“潮騒”とかが入っているから、海辺で友達でもいいし、恋人でもいいし、夕方一緒に座りながら、本音を話しながら、この曲を聴いたらすごくいい雰囲気になるんじゃないかなって思って選曲しました。髙塚:僕も最近知ったんですけど、声がすごく魅力的で引き込まれるっていうか、バンドやってた時期を思い出すなって思いますね。(このバンドには)「ファジーネーブル」っていう曲もあるんですけど、「月と太陽」はまた違ってちょっとバラード調になっていて。夜に聴いたらぴったりなんじゃないかな、って思う魅力的な曲です。THE邦ロック!っていうような感じで、フェスとかで聴いたらすごくいいんだろうな~って思いますね。行きたいですね。髙塚:これは、僕がある意味運命的な出会いをした曲なんですけど……お店か何かでかかっていたのを聴いて「めっちゃいい曲やん!」ってなって。アーティストはすぐわかるんですけど、なんていう曲かわからず1回見失っちゃったんです。でも、最近「この曲だ!」ってなって、ずっと聴いてますね。この季節の夜にピッタリで、これを聴きながら寝たらすごくいい夢が見れるだろうなって思います。聞いた話によると、この曲はあいみょん先生もライブで最後のほうとかに「いい夜過ごしてね」って言って歌うみたいで、なんかすごくいいなって。一緒に盛り上がれるとも思うし、1人で聴いていてもすごく明るい気分になれるなって思う曲ですね。僕はこの曲と再会を果たしたわけですけど、音楽ってそういうのありますよね。突然の出会いがあるからすごい魅力的だなって思います。今年の夏も、何か音楽との出会いができたら嬉しいなって思いますね。INIは、7月17日にデジタルシングル『My Story』をリリース。この楽曲は、髙塚が声優として初挑戦するウクライナアニメーション映画『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』の日本版主題歌で、作詞にも初挑戦しています。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/