スキマスイッチ「それ自体をどれだけ楽しめるか」“焦って余裕を持てない”10代に楽曲でエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。7月のマンスリーアーティストは、スキマスイッチです。7月19日(水)の放送では、「時間にも心にも余裕を持てない」という10代リスナーの相談に回答しました。いつも焦って、小さなミスを繰り返してしまいます。時間にも心にも余裕を持てず、自分の中で整理が追いつかないときは、どうしたら落ち着かせることができますか?大橋卓弥:この曲は、緊張と向き合ってそれを乗り越えていくっていう内容の歌なんですよ。『深呼吸を2回して 心を着地させていく』っていう歌詞があるんですけども。常田真太郎:そうそう。だから、(このリスナーは)常に緊張しているんだろうね。「失敗したらどうしよう」とか、「その失敗で、自分の評価が変わってしまうかもしれない」とか考えているのかなって思いますよ。大橋:そうだね。でも僕ももちろんステージのときとか緊張しますし、緊張感っていうのは……もうこの活動を始めて20年になるじゃないですか。その中で気づいたんですけど、緊張って悪いものじゃないんですよね。常田:おっ! いい!大橋:だから、自分の中で余裕がないことも、余裕がない状態も悪いことじゃないんですよ。それ自体をどれだけ楽しめるか、っていうことしかない気がするんですよね。常田:味方にしてね。大橋:後輩とかでもそうですけど、「緊張するのってどうやったら治るんですか?」とか……。常田:なくそうと思ってるもんね。大橋:そう! なくそうとしちゃいけないの! だから、心に余裕が持てない時間っていうのは全然悪いものじゃなくて、ただそれを受け入れて……。自分の中で整理が追いつかない、これは物事が先にどんどん迫ってくるから焦っちゃうけど……。常田:そうね〜。大橋:それは、もっと自分のペースで、焦らなくていいんですよ。で、緊張して実力が出せないっていうのは、どこかで「失敗したくない……!」とか「いい格好したい……!」っていう気持ちがね。常田:「爪痕残そう」みたいなね。大橋:「この人に対して評価されたい」とかね。だから、そういうことをあまり考えない! 自分ができることは自分が1番よくわかってるし、それ以上のことはもうできないっていうことがわかってるはずですから。常田:そうね。大橋:自分の中でできることをしっかりとやる! っていうことが、大事なんだと思います。常田:具体的!今回、選曲された「Ah Yeah!!」は、7月5日(水)リリースのベストアルバム『POPMAN’S WORLD -Second-』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://www.office-augusta.com/sukimaswitch/)まで。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/