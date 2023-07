両想いだとわかったら「告白する？」「告白してもらうまで待つ？」10代が望む恋愛の形は…？

お互いに好きだとわかったら、次のステップはどうしますか……? ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。7月20日(木)の放送では、『両想いだとわかったら……』「告白する or 告白してもらうまで待つ」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の見解もあわせて紹介します。COCO教頭:両想いだとわかっているんだったら待ちます。こもり校長:なんで?COCO教頭:だって言ってほしいじゃん。そこは、“漢”を見せてほしいなって感じです。最初は自分からガンガン行くけどね。ゴールは決めてくださいと!こもり校長:そういうタイプか(笑)。校長は……待っちゃうかなぁ。COCO教頭:意外だな。なんで?こもり校長:言ってほしいというわけではないんだけど……両想いってわかっているのに、「告白」って何!? というところにもなるんだけど。COCO教頭:哲学的な話になるな……(笑)。こもり校長:俺には「男が言わなきゃいけない」とか「女が言われるべきだ」という固定概念がないから、「別にどっちが言ってもいいじゃん」という感じなんだけど。COCO教頭:そういう捉え方もあるよね。こもり校長:だからって、「告白」にプレッシャーがあるかと言えばそうでもないし。COCO教頭:それで、どっちかって言ったら?こもり校長:「待つ」かなぁ。COCO教頭:すっごいトントン!こもり校長:競りましたね。●「告白する」派・待ちたいけど、早く付き合いたくて告っちゃうかも。●「告白してもらうまで待つ」派・積極的な人が好きだから、告白されたい。好き好きアピールはしつつ、相手から気持ちを伝えてくれるのを待ちます。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。ですが、7月24日(月)〜27日(木)と、7月31日(月)〜8月3日(木)は、特別授業として「統計LOCKS!」が放送されます。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/