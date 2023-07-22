尾田栄一郎「MONSTERS」のアニメ制作が決定。監督・構成はアニメ「呪術廻戦」第1期や「劇場版 呪術廻戦 0」などを手がけた朴性厚（パク・ソンフ）、制作はE&H productionが担当する。

「MONSTERS」は竜が出現した町で描かれる、伝説の侍・リューマの剣戟活劇譚。週刊少年ジャンプ特別編集増刊1994年Autumn Special号（集英社）にて発表された短編読み切りで、単行本「WANTED！ 尾田栄一郎短編集」に収録されている。アニメは「MONSTERS 一百三情飛龍侍極（いっぴゃくさんじょうひりゅうじご）」のタイトルで、TVアニメ1話分の尺で制作。ティザービジュアルのほか、「ONE PIECE」の公式YouTubeではアニメ制作決定映像も公開された。続報は週刊少年ジャンプ（集英社）で随時発表予定。

アニメ「MONSTERS 一百三情飛龍侍極」

原作：尾田栄一郎「MONSTERS」（ジャンプコミックス「WANTED！ 尾田栄一郎短編集」所収）

監督・構成：朴性厚（TVアニメ『呪術廻戦』第1期、「劇場版 呪術廻戦 0」監督）

制作：E&H production

(c)尾田栄一郎／集英社