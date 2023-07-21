アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」第1話から第6話までの同時視聴配信が決定。7月22日20時よりにじさんじのYouTuber・壱百満天原サロメ、7月23日20時より同じくにじさんじのYouTuber・甲斐田晴が、それぞれのYouTubeチャンネルで実施する。

TOKYO MXほかで放送中のアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」は、ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」に登場するMyGO!!!!!（マイゴ）を主軸とした「バンドリ！プロジェクト」の新作アニメ。なおABEMAでは、7月22日11時30分から72時間限定で、「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」第1話から第6話までの無料配信が行われる。

アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」

放送情報

TOKYO MX：毎週木曜日23:00～放送中

テレビ愛知：毎週木曜日25:30～放送中

サンテレビ：毎週木曜日24:30～放送中

静岡放送：毎週木曜日25:25～放送中

BS日テレ：毎週木曜日24:00～放送中

AT-X：毎週金曜日22:30～放送中

配信情報

ABEMA：毎週木曜日22:30～ ※30分先行配信、初回放送のみTV放送と同時22:00～

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スタッフ

原作：ブシロード

監督：柿本広大

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

脚本：綾奈ゆにこ、後藤みどり、小川ひとみ、和場明子、春日たに

キャラクター原案：ひと和、植田和幸

キャラクターデザイン：Craft Egg

アニメーションキャラクターデザイン：茶之原拓也、八森優香、ShinJoseph

CGスーパーバイザー：奥川尚弥

モデリングディレクター：武内泰久、寺林寛

リギングディレクター：矢代奈津子、柏木亨

色彩設計：北川順子

撮影監督：奥村大輔

美術監督：山根左帆、対馬里紗

美術設定：成田偉保

編集：日高初美

音響監督：柿本広大

音楽プロデューサー：藤田淳平（Elements Garden）、藤間仁（Elements Garden）

音楽制作：ブシロードミュージック、エースクルー・エンタテインメント

アニメーションプロデューサー：松浦裕暁、保住昇汰

アニメーション制作：サンジゲン

製作：BanG Dream! Project、ブシロード、TOKYO MX、グッドスマイルカンパニー、ホリプロインターナショナル、ウルトラスーパーピクチャーズ

キャスト

高松燈：羊宮妃那

千早愛音：立石凛

要 楽奈：青木陽菜

長崎そよ：小日向美香

椎名立希：林鼓子

※日高初美の高ははしごだかが正式表記。

(c)BanG Dream! Project(c)ANYCOLOR, Inc.