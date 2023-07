「女子はすね毛が生えている男子ってどう思う？」10代男子の質問に10代女子が納得の回答

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月20日(木)は、『異性に何でもクエスチョン』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、電話をつないだ“異性に関して疑問があるリスナー”と、“その答えを持っている異性のリスナー”との4人で話し合い、質問の回答を導きました。そのなかから、『すね毛が生えている男子のことを、女子はどう思っていますか?』という質問についてのやり取りを紹介します。こもり校長:なんでこれを聞きたいの?質問リスナー:高校の男子を見ていると、みんなすね毛剃っているんですよね。剃っていないのは僕だけっぽくて、剃ったほうがいいのかなぁと思ったり……。COCO教頭:そうなんや。ちなみに、何人中何人が剃ってんの?質問リスナー:体育の授業で女子15人、男子15人いたんですけど、すね毛を剃っている男子が15人中14人なんです。こもり校長:自分以外全員剃ってるじゃん。みんなはなんで剃っているのかな?質問リスナー:聞いたことはないんですけど……逆に「なんで剃らないの?」と聞かれたことはありますけど。こもり校長:逆に、何で剃らないの?質問リスナー:剃るメリットとか……お金もかかったりするし。あとは、父親に「剃るな」と言われたんです。COCO教頭:「すね毛を剃るな」って?質問リスナー:中学生のときにヒゲが生えてきて相談したら、「ヒゲは剃っていいけど、わき毛とすね毛は剃るな」と言われたんです。こもり校長:それは、何でなんだろうな?質問リスナー:中学校のときは気にしてなかったので「わかった」で済ましたんですけど、高校に入ってみんながすね毛を剃っているのを見てなんかモヤモヤします。こもり校長:なるほどね。でも俺も、中高のときはすね毛剃ったことないけどなぁ。じゃあ……異性に聞いてみるか!相談リスナー:すね毛が生えている男子って、女子から見たらどう思いますか?回答リスナー:私は特に気にしないんですけど、最近だと私の周りでも剃っている人が多いので、女子の目を気にするならキレイにしたらいいと思います。こもり校長:なるほどねー! やっぱり、周りの男子は剃ってる?回答リスナー:キレイな人が多いですね。こもり校長:異性を意識して剃っている、みたいなこともあるのかな?回答リスナー:あると思います。こもり校長:自分的にはすね毛が生えている男子がいても何も思わないけど、意識するんだったら剃ってもいいんじゃないかな、ってことね。回答リスナー:そうですね。こもり校長:(相談リスナーに)ということらしいけど、こういう考え方はどう?相談リスナー:そうですね、いいと思います。こもり校長:そうだよね! わざわざ剃る必要はないけど、異性にアプローチしたいんだったらキレイにしちゃおうかな、みたいな。これなら、納得できるよね。相談リスナー:そうですね。こもり校長:この話を聞いて、剃るか、剃らないかどっちに傾いてる?相談リスナー:剃る方向に傾いてきましたね(笑)。こもり校長:いいね! でも……お父さんんの壁があるんじゃない?相談リスナー:それはちょっと、検討に検討を重ねて……(笑)。COCO教頭:まずはね(笑)。こもり校長:お父さんに報告しないといけないもんな(笑)。相談リスナー:そうですね(笑)。このやり取りのあとにこもり校長は、「周りにアピールするにはキレイに越したことはないし努力するのは大事だけど、それだけではなくて素の部分を見せていけるようにしないとね」と話していました。このほかには……・プールの授業で、男子は女子の体を見ているんですか?(17歳)・どんなに寒い日でも、なんで女子はスカートを短くしてはくんですか?(17歳)・男子は女子に恋愛相談をされたら、意識しますか?(16歳)という質問に、異性のリスナーが回答しました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/