乃木坂46賀喜遥香「ちむどんどんしています！」初の沖縄公演にワクワク

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。7月20日(木)の放送では、開催中の『真夏の全国ツアー2023』の沖縄公演について、リスナーのメッセージを紹介し楽しみな気持ちを伝えました。遥香先生、こんばんは! このメールが読まれているという事は、『真夏の全国ツアー2023』史上初の沖縄公演が近づいているころだと思います!沖縄出身の僕としては、地元で乃木坂46、そして遥香先生を生で見れることが本当に嬉しくてワクワクしています! どんな公演になるか、ちむどんどん(ドキドキするという意味)しながら待っています!!!賀喜:ありがとうございます! そうなんですよ。7月22日と23日は、私たち乃木坂46初となる真夏の全国ツアー沖縄公演があります! 嬉しい~! 初めてです! ちむどんどんしています!(笑)。(沖縄は)暑そうですよね~。7月1日の北海道公演がすでに暑かったので、暑そうですけど……夏を感じられるからいいですよね。楽しみです! ワクワク! ちむどんどん! しながら行ってきたいと思います。沖縄は、なんといっても先輩の伊藤理々杏さんの出身地! 沖縄で撮影したミュージックビデオがあったりもします。私自身も写真集『まっさら』で……本島ではないんですけど、宮古島には行かせていただいたことがあります。すごく楽しかったし、海も綺麗だし、空も綺麗だし、また行けるっていうのが嬉しいですね。しかも今回は、メンバーと一緒に行けるのが楽しみです。嬉しいなぁ~!