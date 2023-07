アイナ・ジ・エンド「私にとっては成長の日々」監督・岩井俊二、音楽・小林武史の映画『キリエのうた』で主演

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。7月18日(火)の放送では、主演映画『キリエのうた』(10月13日公開)について、新情報や完成報告イベントでのエピソードを伝えました。アイナ:私が出させていただく映画『キリエのうた』の予告動画が解禁されました!私、この予告動画がすごく好きで、思わず岩井(俊二)監督に連絡しちゃいました。宣伝部のみなさんも力が入りっぱなしの状況みたいで、本当にみんなで盛り上げていきたいなと思っております!完成報告イベントでは、主題歌の「キリエ・憐れみの讃歌」を歌わせていただきました。これ、とても緊張しまして……「今から歌うんだ」って思うと緊張が止まらなくなったので、1人で走って階段の上まで行ってしまいまして、息を整えてましたね。あまり感じたことのない、独特な緊張感がありました。やっぱり主演っていうのは、偉大な重圧があるのかもしれないなと、その日に初めて気づきました(笑)。それまでは、広瀬すずちゃんと松村北斗さんと過ごすことがとても多かったので、撮影期間中はみんなで主演やってる感じがあったんですよね……あの日はとても緊張してしまいましたね。でも、いいライブだったと思います。この曲の作詞作曲は、小林武史さんです! 夢みたいですね。岩井俊二さんと小林武史さんの元で表現ができるっていうのは、私にとっては成長の日々でしかなかったです。今も絶賛アルバム制作しています!そしてなんと! 全キャストの発表がされていましたね。本当にびっくりな方々が揃っていますので、情報をチェックしてほしいんですけども……私的に、霜降り明星の粗品さんがいることは、激アツ~だと思ったりしてます(笑)。あとね、『ジャニス』で共演したUAさんの息子さん、村上虹郎くんとも共演させていただいたりしていて。親子と共演できるってなかなかないんじゃないかなと思って、嬉しかったです。とても優しい方でしたね。そして、「キリエ・憐れみの讃歌」を披露したんですけども、劇中歌では他にも6曲作っていますので、楽しみにしててほしいです!----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/