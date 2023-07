ナズがアルバム『MAGIC 2』緊急リリース、50セントや21サヴェージも参加

グラミー賞受賞者でヒップホップ界のレジェンドラッパー・ナズが、ニューアルバム『Magic 2』を2023年7月21日にマス・アピールからリリースした。

関連記事:【フジロック大トリ】リゾの知っておくべき名曲TOP20

『Magic 2』は、この3年間にナズとHit-Boyが制作しリリースしてきた5作目のアルバム。2021年のクリスマスイブにサプライズリリースされた9曲入りアルバム『Magic』の続編にあたる。同作には長年コラボレターを務めるHit-Boyがプロデュースした10曲の新曲が収録されており、50セントがフィーチャーされた新曲「Office Hours」、21サヴェージがフィーチャーされた「One Mic, One Gun」(ボーナストラック)などが含まれる。

昨年8月からナズは、北米25都市を回る大規模なツアー「NY State Of Mind Tour」をWu-Tang Clanと共に開催。ファンの熱い要望に応えて、今年も9月20日のテネシー州ナッシュビルからスタートし、10月のカリフォルニア州ハイランドの最終日まで、全20公演が予定されている。

<リリース情報>

Nas

アルバム『Magic 2』

配信中

https://nas.lnk.to/Magic2

=収録曲=

1. Intro

2. Abracadabra

3. Office Hours (ft. 50 Cent)

4. Black Magic

5. Motion

6. Bokeem Woodbine

7. Earvin Magic Johnson

8. What This All Really Means

9. Slow it Down

10. Pistols On Your Album Cover

11. One Mic, One Gun (ft. 21 Savage) - Bonus Track

YouTube https://www.youtube.com/@nas1205/

Twitter https://twitter.com/Nas

Instagram https://www.instagram.com/nas/

Facebook https://www.facebook.com/Nas