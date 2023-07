10月7日から9日まで滋賀・烏丸半島芝生広場で行われる音楽イベント「イナズマロック フェス 2023」の出演アーティスト第2弾が発表された。

西川貴教が発起人となり、2009年から実施されている音楽フェス「イナズマロック フェス」。今回の発表では10月8日公演に04 Limited Sazabys、9日公演にDa-iCEが出演することが決まった。2組は雷神STAGEにてライブを披露する。ローソンチケットでは7月31日23:59までチケットの先行予約を受付中。

イナズマロック フェス 2023

2023年10月7日(土)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

Creepy Nuts / ゴールデンボンバー / -真天地開闢集団-ジグザグ / T.M.Revolution / ももいろクローバーZ / and more



2023年10月8日(日)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

T.M.Revolution / Perfume / 04 Limited Sazabys / Liella! / wacci / and more



2023年10月9日(月・祝)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

Da-iCE / DISH// / 西川貴教 / Novelbright / モーニング娘。'23 / and more