8月25日から27日に山梨・山中湖交流プラザきららで開催される野外フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」のタイムテーブルが発表された。

今年のトリは初日が10-FEET、2日目がSEKAI NO OWARI、3日目がback numberに決定。また例年「ラブシャ」では恒例だった終演後の「CLOSING DJ」が「CLOSING ACT」として復活することも明らかに。初日はTAIKING(Suchmos)がアコースティックライブを行い、2日目はDJ To-i(from DISH//)、最終日はRADIO LOVE SHOWER DJ 樋口大喜 with Guestsによるパフォーマンスが行われる。

また本日7月21日には「ラブシャ」の公式アプリもリリースされた。このアプリには見たいアーティストを登録してマイタイムテーブルを作成できる機能、出演時間が近づくと通知をしてくれるリマインダー機能などが搭載されている。

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023

2023年8月25日(金)~27日(日)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

8月25日出演者

LAKESIDE

ハンブレッダーズ / ヤバイTシャツ屋さん / マキシマム ザ ホルモン / Perfume / あいみょん / 10-FEET

Mt.Fuji

PEOPLE 1 / KANA-BOON / flumpool / マカロニえんぴつ / SHISHAMO / ザ・クロマニヨンズ

FOREST

ヤユヨ(OPENING ACT) / ヤングスキニー / キタニタツヤ / WurtS / THE BAWDIES / sumika[camp session]

GOOD VIBES

DURDN / imase / androp / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / Lucky Kilimanjaro / TAIKING(Suchmos)(CLOSING ACT)

WATER FRONT

Haruy(MORNING ACOUSTIC) / 由薫

8月26日出演者

LAKESIDE

DISH// / go!go!vanillas / Creepy Nuts / ポルノグラフィティ / ASIAN KUNG-FU GENERATION / SEKAI NO OWARI

Mt.Fuji

NEE / UNISON SQUARE GARDEN / 須田景凪 / Dragon Ash / STUTS / 04 Limited Sazabys

FOREST

プッシュプルポット(OPENING ACT) / Mr.ふぉるて / Kroi / 水曜日のカンパネラ / OAU / アルカラ

GOOD VIBES

tonun / Cody・Lee(李) / 斎遊記-富士山編-(斎藤宏介 from UNISON SQUARE GARDEN、XIIX) / yonawo / 佐藤千亜妃 / DJ To-i(from DISH//)(CLOSING ACT)

WATER FRONT

森大翔(MORNING ACOUSTIC) / えんぷてい

8月27日出演者

LAKESIDE

キュウソネコカミ / Saucy Dog / SUPER BEAVER / MAN WITH A MISSION / Vaundy / back number

Mt.Fuji

Chilli Beans. / カネコアヤノ / Cocco / 東京スカパラダイスオーケストラ / クリープハイプ / ずっと真夜中でいいのに。

FOREST

This is LAST(OPENING ACT) / Tele / マルシィ / 羊文学 / ZION / THE SPELLBOUND(BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET)

GOOD VIBES

ego apartment / Bialystocks / ALI / FIVE NEW OLD / BREIMEN / RADIO LOVE SHOWER DJ 樋口大喜 with Guests(CLOSING ACT)

WATER FRONT

mahina(MORNING ACOUSTIC) / カメレオン・ライム・ウーピーパイ