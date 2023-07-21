8月25日から27日に山梨・山中湖交流プラザきららで開催される野外フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」のタイムテーブルが発表された。
今年のトリは初日が10-FEET、2日目がSEKAI NO OWARI、3日目がback numberに決定。また例年「ラブシャ」では恒例だった終演後の「CLOSING DJ」が「CLOSING ACT」として復活することも明らかに。初日はTAIKING（Suchmos）がアコースティックライブを行い、2日目はDJ To-i（from DISH//）、最終日はRADIO LOVE SHOWER DJ 樋口大喜 with Guestsによるパフォーマンスが行われる。
また本日7月21日には「ラブシャ」の公式アプリもリリースされた。このアプリには見たいアーティストを登録してマイタイムテーブルを作成できる機能、出演時間が近づくと通知をしてくれるリマインダー機能などが搭載されている。
SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023
2023年8月25日（金）～27日（日）山梨県 山中湖交流プラザ きらら
8月25日出演者
LAKESIDE
ハンブレッダーズ / ヤバイTシャツ屋さん / マキシマム ザ ホルモン / Perfume / あいみょん / 10-FEET
Mt.Fuji
PEOPLE 1 / KANA-BOON / flumpool / マカロニえんぴつ / SHISHAMO / ザ・クロマニヨンズ
FOREST
ヤユヨ（OPENING ACT） / ヤングスキニー / キタニタツヤ / WurtS / THE BAWDIES / sumika［camp session］
GOOD VIBES
DURDN / imase / androp / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / Lucky Kilimanjaro / TAIKING（Suchmos）（CLOSING ACT）
WATER FRONT
Haruy（MORNING ACOUSTIC） / 由薫
8月26日出演者
LAKESIDE
DISH// / go!go!vanillas / Creepy Nuts / ポルノグラフィティ / ASIAN KUNG-FU GENERATION / SEKAI NO OWARI
Mt.Fuji
NEE / UNISON SQUARE GARDEN / 須田景凪 / Dragon Ash / STUTS / 04 Limited Sazabys
FOREST
プッシュプルポット（OPENING ACT） / Mr.ふぉるて / Kroi / 水曜日のカンパネラ / OAU / アルカラ
GOOD VIBES
tonun / Cody・Lee(李) / 斎遊記-富士山編-（斎藤宏介 from UNISON SQUARE GARDEN、XIIX） / yonawo / 佐藤千亜妃 / DJ To-i（from DISH//）（CLOSING ACT）
WATER FRONT
森大翔（MORNING ACOUSTIC） / えんぷてい
8月27日出演者
LAKESIDE
キュウソネコカミ / Saucy Dog / SUPER BEAVER / MAN WITH A MISSION / Vaundy / back number
Mt.Fuji
Chilli Beans. / カネコアヤノ / Cocco / 東京スカパラダイスオーケストラ / クリープハイプ / ずっと真夜中でいいのに。
FOREST
This is LAST（OPENING ACT） / Tele / マルシィ / 羊文学 / ZION / THE SPELLBOUND（BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET）
GOOD VIBES
ego apartment / Bialystocks / ALI / FIVE NEW OLD / BREIMEN / RADIO LOVE SHOWER DJ 樋口大喜 with Guests（CLOSING ACT）
WATER FRONT
mahina（MORNING ACOUSTIC） / カメレオン・ライム・ウーピーパイ