ASIAN KUNG-FU GENERATIONが9月より開催する全国ツアー「ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2023『サーフ ブンガク カマクラ』」の一部公演に出演するフロントアクトが発表された。
このツアーは7月5日にリリースされたアルバム「サーフ ブンガク カマクラ（完全版）」を携え、全国14公演にわたって開催される。このうち7公演にフロントアクトとしてTHEティバ、WurtS、No Buses、ラブリーサマーちゃん、NOT WONK、GOING UNDER GROUND、imaiが出演する。
ツアーの公式サイトでは7月29日まで、全公演のチケット第2次先行予約を受付中。
ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2023「サーフ ブンガク カマクラ」
2023年9月29日（金）福岡県 Zepp Fukuoka
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / THEティバ（フロントアクト）
2023年10月1日（日）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / WurtS（フロントアクト）
2023年10月4日（水）大阪府 BIGCAT
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
2023年10月5日（木）大阪府 なんばHatch
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / No Buses（フロントアクト）
2023年10月8日（日）宮城県 SENDAI GIGS
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / ラブリーサマーちゃん（フロントアクト）
2023年10月15日（日）北海道 サッポロファクトリーホール
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / NOT WONK（フロントアクト）
2023年10月18日（水）愛知県 Zepp Nagoya
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / GOING UNDER GROUND（フロントアクト）
2023年10月21日（土）広島県 広島CLUB QUATTRO
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / imai（フロントアクト）
2023年10月22日（日）広島県 広島CLUB QUATTRO
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
2023年11月2日（木）東京都 日本青年館ホール
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
2023年11月3日（金・祝）東京都 日本青年館ホール
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
2023年11月19日（日）東京都 立川ステージガーデン
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
2023年11月22日（水）神奈川県 鎌倉芸術館 大ホール
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
2023年11月23日（木・祝）神奈川県 鎌倉芸術館 大ホール
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION