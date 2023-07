ASIAN KUNG-FU GENERATIONが9月より開催する全国ツアー「ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2023『サーフ ブンガク カマクラ』」の一部公演に出演するフロントアクトが発表された。

このツアーは7月5日にリリースされたアルバム「サーフ ブンガク カマクラ(完全版)」を携え、全国14公演にわたって開催される。このうち7公演にフロントアクトとしてTHEティバ、WurtS、No Buses、ラブリーサマーちゃん、NOT WONK、GOING UNDER GROUND、imaiが出演する。

ツアーの公式サイトでは7月29日まで、全公演のチケット第2次先行予約を受付中。

ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2023「サーフ ブンガク カマクラ」

2023年9月29日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / THEティバ(フロントアクト)



2023年10月1日(日)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / WurtS(フロントアクト)



2023年10月4日(水)大阪府 BIGCAT

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年10月5日(木)大阪府 なんばHatch

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / No Buses(フロントアクト)



2023年10月8日(日)宮城県 SENDAI GIGS

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / ラブリーサマーちゃん(フロントアクト)



2023年10月15日(日)北海道 サッポロファクトリーホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / NOT WONK(フロントアクト)



2023年10月18日(水)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / GOING UNDER GROUND(フロントアクト)



2023年10月21日(土)広島県 広島CLUB QUATTRO

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / imai(フロントアクト)



2023年10月22日(日)広島県 広島CLUB QUATTRO

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月2日(木)東京都 日本青年館ホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月3日(金・祝)東京都 日本青年館ホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月19日(日)東京都 立川ステージガーデン

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月22日(水)神奈川県 鎌倉芸術館 大ホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月23日(木・祝)神奈川県 鎌倉芸術館 大ホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION