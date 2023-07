Mr.Childrenのニューアルバム「miss you」が10月4日にリリースされることが決定した。

「miss you」は2020年12月発売の「SOUNDTRACKS」以来2年10カ月ぶりとなるオリジナルアルバムで、メンバーがプライベートスタジオで制作。「I MISS YOU」や「Fifty's map ~おとなの地図」「黄昏と積み木」といった新曲13曲で構成される。マスタリングはランディ・メリル(Sterling Sound)が、アートディレクションは森本千絵(goen°)が担当。ジャケット写真およびポートレイトは写真家・藤井保が撮り下ろした。YouTubeでは桜井和寿(Vo, G)の弾き語りシーンが収められた「miss you」のティザー映像を公開中。

さらに、今年9月から2024年2月にかけて全国20カ所38公演からなるホールツアー「Mr.Children tour 2023/24 miss you」が開催もされることも発表された。

Mr.Children「miss you」収録曲

01. I MISS YOU

02. Fifty's map ~おとなの地図

03. 青いリンゴ

04. Are you sleeping well without me?

05. LOST

06. アート=神の見えざる手

07. 雨の日のパレード

08. Party is over

09. We have no time

10. ケモノミチ

11. 黄昏と積み木

12. deja-vu

13. おはよう

Mr.Children tour 2023/24 miss you

2023年9月16日(土)千葉県 森のホール21

2023年9月17日(日)千葉県 森のホール21

2023年9月23日(土・祝)岡山県 倉敷市民会館

2023年9月24日(日)岡山県 倉敷市民会館

2023年9月29日(金)香川県 レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

2023年9月30日(土)香川県 レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

2023年10月14日(土)新潟県 新潟県民会館 大ホール

2023年10月15日(日)新潟県 新潟県民会館 大ホール

2023年10月21日(土)静岡県 静岡市民文化会館 大ホール

2023年10月22日(日)静岡県 静岡市民文化会館 大ホール

2023年10月27日(金)長野県 ホクト文化ホール 大ホール

2023年10月28日(土)長野県 ホクト文化ホール 大ホール

2023年11月11日(土)広島県 広島文化学園HBGホール

2023年11月12日(日)広島県 広島文化学園HBGホール

2023年11月18日(土)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年11月19日(日)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年11月24日(金)秋田県 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2023年11月27日(月)山形県 やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

2023年12月1日(金)青森県 リンクステーションホール青森(青森市文化会館)

2023年12月2日(土)青森県 リンクステーションホール青森(青森市文化会館)

2023年12月7日(木)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2023年12月8日(金)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2023年12月16日(土)大阪府 フェスティバルホール

2023年12月17日(日)大阪府 フェスティバルホール

2023年12月22日(金)熊本県 熊本城ホール メインホール

2023年12月23日(土)熊本県 熊本城ホール メインホール

2024年1月13日(土)東京都 東京国際フォーラム ホールA

2024年1月14日(日)東京都 東京国際フォーラム ホールA

2024年1月20日(土)群馬県 高崎芸術劇場 大劇場

2024年1月21日(日)群馬県 高崎芸術劇場 大劇場

2024年1月27日(土)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2024年1月28日(日)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2024年2月10日(土)宮城県 仙台サンプラザホール

2024年2月11日(日・祝)宮城県 仙台サンプラザホール

2024年2月17日(土)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2024年2月18日(日)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2024年2月24日(土)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2024年2月25日(日)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru