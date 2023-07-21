「アイドルマスター」と「ラブライブ！」のコラボライブイベント「異次元フェス アイドルマスター★▼ラブライブ！歌合戦」が、東京・東京ドームにて12月9日、10日の2日間開催される。
音楽イベント「異次元フェス」はアニソンの枠を超えて広がり続ける2次元と音楽の世界で、あらゆるコンテンツの垣根を超えてコラボレーションを実現し、ファンとより広くつながることを目的に開催される。第1弾となる「異次元フェス アイドルマスター★▼ラブライブ！歌合戦」では、18周年を迎える「アイドルマスター」シリーズと13周年を迎えた「ラブライブ！」シリーズがコラボレート。いずれも単独で東京ドームライブを実現したシリーズが、ともに多彩なオリジナル企画を実施する。詳細は後日発表を予定している。
「アイドルマスター」シリーズからは、「アイドルマスター シンデレラガールズ」「アイドルマスター ミリオンライブ！」「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のキャスト陣が登場。「ラブライブ！」シリーズからは「ラブライブ！サンシャイン!!」「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」「ラブライブ！スーパースター!!」「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のキャスト陣が出演を予定している。チケットは、明日7月22日12時にイープラスにて最速先行の抽選申込受付を開始する。
「異次元フェス アイドルマスター★▼ラブライブ！歌合戦」
日時：2023年12月9日（土）～10日（日） 開場 15:00 / 開演 17:00
会場：東京都 東京ドーム
料金：2日間通し券26000円、全席指定13000円、着席指定13000円
Day.1出演者
「アイドルマスター シンデレラガールズ」
藍原ことみ、五十嵐裕美、高野麻美、飯田友子、上坂すみれ、富田美憂、ルゥティン、生田輝、立花日菜、山下七海
「アイドルマスター ミリオンライブ！」
山崎はるか、田所あずさ、Machico、麻倉もも、小岩井ことり、中村温姫、平山笑美、渡部優衣
「アイドルマスター シャイニーカラーズ」
礒部花凜、菅沼千紗、八巻アンナ、希水しお、結名美月、黒木ほの香、前川涼子、芝崎典子、和久井優、土屋李央、田嶌紗蘭、岡咲美保、紫月杏朱彩、山根綺
「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours
伊波杏樹、逢田梨香子、諏訪ななか、小宮有紗、斉藤朱夏、小林愛香、高槻かなこ、鈴木愛奈、降幡愛
「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」
大西亜玖璃、相良茉優、久保田未夢、村上奈津実、鬼頭明里、林鼓子、指出毬亜、田中ちえ美、小泉萌香、内田秀、法元明菜
「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!
伊達さゆり、Liyuu、岬なこ、ペイトン尚未、青山なぎさ、鈴原希実、薮島朱音、大熊和奏、絵森彩、結那、坂倉花
「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」
楡井希実、野中ここな、花宮初奈、佐々木琴子、菅叶和、月音こな
Day.2出演者
「アイドルマスター シンデレラガールズ」
大橋彩香、福原綾香、原 紗友里、佐藤亜美菜、黒沢ともよ、集貝はな、小市眞琴、今井麻夏、春瀬なつみ、小森結梨、中澤ミナ、花谷麻妃
「アイドルマスター ミリオンライブ！」
愛美、伊藤美来、木戸衣吹、香里有佐、駒形友梨、末柄里恵、南早紀、山口立花子
「アイドルマスター シャイニーカラーズ」
関根瞳、近藤玲奈、峯田茉優、河野ひより、白石晴香、永井真里子、丸岡和佳奈、涼本あきほ、田中有紀、幸村恵理、北原沙弥香、川口莉奈
「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours
伊波杏樹、逢田梨香子、諏訪ななか、小宮有紗、斉藤朱夏、小林愛香、高槻かなこ、鈴木愛奈、降幡愛
「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」
大西亜玖璃、相良茉優、前田佳織里、久保田未夢、村上奈津実、鬼頭明里、林鼓子、指出毬亜、田中ちえ美、小泉萌香、内田秀、法元明菜
「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!
伊達さゆり、Liyuu、岬なこ、ペイトン尚未、青山なぎさ、鈴原希実、薮島朱音、大熊和奏、絵森彩、結那、坂倉花
「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」
楡井希実、野中ここな、花宮初奈、佐々木琴子、菅叶和、月音こな
※▼はハートマーク、高野麻美の高ははしごだかが正式表記。
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