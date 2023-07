Saucy Dog「やってこなかったことをふんだんに盛り込んだ挑戦の1枚」7thミニアルバム『バットリアリー』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月19日(水)の放送は、Saucy Dogが生出演。同日リリースの7thミニアルバム『バットリアリー』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、制作のこだわりを聞きました。こもり校長:Saucy Dog先生は、本日7月19日に7枚目のミニアルバム『バットリアリー』をリリース! おめでとうございます!Saucy Dog:ありがとうございます!こもり校長:7曲プラス(CDには)恒例のボーナストラック(「星になっても」)が収録されたミニアルバムですが……正直、めちゃめちゃいいです!COCO教頭:これ、マジでずっと言ってます。石原慎也(Vo/Gt):うれしい~!こもり校長:タイアップがついている曲もあって、いろんな所でいろんな人に届く曲だな、というのはもちろんのことなんですけど……1曲目から最後まで聴いたときに、緩急だったり強弱みたいなものをすごく感じました。その勢いだけじゃない、わざとちょっと静止しているような感じは、サウシーの強みとして生まれたものなのか、いろいろな経験を去年されて、そのなかでできた余裕なのか……どういうところから、今回のアルバムは制作していったんですか?石原:実は、3年前から作っている曲もあったりするんです。3曲目4曲目の「サマーデイドリーム」と「紫苑」は、3年前にはもうできていて収録したんですけど。せとゆいか(Dr/Cho):うん。石原:(5曲目の)「魔法が解けたら」も、2年前に楽曲提供させてもらった曲だったりとか……でも、基本的に“緩急”というのはすごくうれしいです。もともと、ライブとかも「“静と動”を意識してやろうぜ」と言っていたので、そこは合っているかもしれないですね。こもり校長:すごくそれを感じたんですよね。スタッフとも「この曲がいい」とか話したんですけど、冗談抜きに2曲目の「現在を生きるのだ。」は、ほぼ毎日聴いているんですよ。石原:マジですか!? うれしい!こもり校長:朝、仕事に行く前の車の中で聴いているんです。ルーティンというか。「頑張んないとな」って(笑)。石原:校長に言われると、めっちゃうれしいですね。こもり校長:6曲目の「怪物たちよ」も好きですよ(笑)。せと:うれしい!こもり校長:「怪物たちよ」は、“好き”というよりドキっとするかな。なんとなく生きていくなかで、「そういうことってあるよな」とボヤっとしていることを、ちゃんと伝えてくれている感じがします。この曲も、僕としては“緩急”で……「休んでもいいんだよ」と言われているのに、「がんばんないと」と思ったり。心の中で、“止まって、進んで”をさせてくれるアルバムだなって感じます。石原:ありがとうございます……!COCO教頭:めっちゃうれしそう(笑)。石原:めちゃめちゃうれしい! 言葉がでないくらい(笑)。こもり校長:僕ばかりしゃべりましたけど……(笑)。COCO教頭:熱量がすごい!せと:ありがたい!こもり校長:教頭の好きも……。Saucy Dog:お願いします!COCO教頭:言っちゃっていいですか!? 1曲目の「夢みるスーパーマン」なんですけど、表に出ている物しか注目されない傾向が世の中にはあるじゃないですか?秋澤和貴(Ba):うんうん。COCO教頭:スーパーだとしたら、陳列している物も……朝早くに来て陳列してくれた人がいて、でもスーパーに行く人は綺麗な状態しか見ていないから、その奥はわからないじゃないですか。影の存在である場合は、「陳列ばかりしていていいのかな」「この生き方でいいのかな」と思いがちだけど、「ありがとう」と言ってくれる存在がいたら「陳列している俺でもヒーローになれるな」みたいな。そういう応援の要素がすごくあると思って、1曲目にこれってすごくいいなと思いました。石原:そうなんですよね。誰に褒められるわけでもなくがんばっている人とかを勇気づけてあげたいな、という気持ちはありますね。こもり校長:今回のミニアルバムは、サウシー先生にとってどんな存在になりましたか?石原:自分たちのなかでは、挑戦し続けた曲だと思っていて。いままでのSaucy Dogではやってこなかったことをふんだんに盛り込んだ、というか。パワーコードでロック全開! みたいな……「現在を生きるのだ。」は特にそうですけど、それ以外にもサウンド面にめちゃめちゃこだわったりとか、80年代90年代のロックバンドサウンドにしてみたりとか……。そういうところにこだわったので、新しいSaucy Dogの挑戦の1枚、という感じですね。Saucy Dogは、毎週水曜に放送されている番組内コーナー「Saucy LOCKS!」にレギュラー出演中です。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/