Saucy Dog石原慎也「禁酒する！」きっかけはメンバーからの訴え!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月19日(水)の放送は、Saucy Dogが生出演。登場時と今回のテーマ「普通にしんどい」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)とのトークを紹介します。こもり校長:Saucy Dog先生は、毎週水曜日に「Saucy LOCKS!」を届けてくれている我が校のレギュラー講師でございます!COCO教頭:今年の4月からレギュラー講師となって、毎週声を届けてくださっているんですけど、生放送教室に来るのは1年ぶりです。石原慎也(Vo/Gt):そうですね。(今年4月から教頭を務める)COCO教頭が赴任される前ってことですよね。こもり校長:そうですね。でも、もっと会っている気がしているんですよね。ライブに行ったりしているからかなぁ。COCO教頭:毎週、声も聴いていますからね。こもり校長:「Saucy LOCKS!」のメイン授業(企画)の『普通にしんどい』……せっかくですから、石原先生から授業内容を説明してもらってもいいですか?石原:はい! 生徒(リスナー)のみんなが、「今、しんどいな」と思っていることを一緒に話しています。学校のこととか友達のこと、恋愛のこと、家族のこと、どんなことでもいいんですけど、みんなのなかで「しんどい」と思っていることを教えてください!こもり校長:せと先生とかは、「最近、しんどいな~」と思っていることってあります?せとゆいか(Dr/Cho):しんどいこと……? えっと……石原先生の普段のお酒の飲み方(笑)。石原:あれ!全員:(笑)。COCO教頭:しんどそうやな(笑)。石原:それを言われるこっちもしんどいぞ! 禁酒する、言うてるやんけ!!秋澤和貴(Ba):(笑)。石原:副担任(メンバー)に言われたんで、禁酒することにしました(笑)。COCO教頭:ついにね(笑)。こもり校長:10代のみんなにはわからないかもしれないけど、大人はこういう堂々巡りをすることがあります(笑)。今夜は、みんなの「しんどいこと」を教えてください!Saucy Dogは、放送同日の7月19日(水)に7thミニアルバム『バットリアリー』をリリース。11月からはキャリア最大規模のアリーナツアー『Saucy Dog ARENA TOUR 2023-2024』がスタートします。詳細はオフィシャルサイト(https://saucydog.jp/)をご確認ください。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/