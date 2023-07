7月21日放送のTBS系「中居正広の金スマ」が、7月15日に同局で放送された音楽特番「音楽の日2023」を特集。特番内で展開された、s**t kingz、DA PUMP、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、JO1、INI、BE:FIRST、Travis Japan、&TEAM、郷ひろみ、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE、DXTEEN、MAZZELが参加した“ダンスボーカルグループコラボ”企画の裏側に密着した映像がオンエアされる。

「音楽の日2023」内で放送された“ダンスボーカルグループコラボ”は、同特番の放送テーマ「GIFT ギフト」にちなみ、 「エンタメ界からダンスのGIFT」と銘打って実施されたスペシャルダンス企画。日本のダンスシーンを彩る大ヒットダンスナンバーをノンストップで踊りつなぐもので、企画のプロデュースはs**t kingzが担当した。

企画の中ではDA PUMPと企画参加メンバー50名による「U.S.A.」、全参加者による「R.Y.U.S.E.I.」が披露されたほか、Travis JapanとBE:FIRSTによる「JUST DANCE!」、&TEAMとINIによる「Under the skin」、GENERATIONSとJO1による「AGEHA」、JO1と&TEAMによる「SuperCali」、INIとTravis Japanによる「Rocketeer」、BE:FIRSTとGENERATIONSによる「Boom Boom Back」など、グループ同士のコラボも実現。s**t kingzメンバーが参加する「Oh s**t!! feat. SKY-HI」には各参加グループのダンス自慢たちが集結し、豪華なダンスセッションを繰り広げた。これらのコラボ以外にも、企画内では“レジェンドダンス”として、参加メンバーによる少年隊「仮面舞踏会」、BTS「Dynamite」、EXILE「Choo Choo TRAIN」、郷ひろみ「GOLDFINGER'99」のパフォーマンスも届けられた。

所属事務所の垣根を超えたコラボレーションの数々で大きな反響を呼んだ、ダンスボーカルグループのコラボ企画。「中居正広の金スマ」のTwitter公式アカウントにアップされた予告映像には、「音楽の日2023」のMCも務めた中居正広がパフォーマンスを終えたダンス企画の参加者に向けて「なんか多分ゴタゴタあったと思う、いろんな会社だから! でも終わったらみんな……」と、興奮気味に語りかけている。

また今回の放送ではダンス企画のほかにも、「音楽の日」初出演となったanoや「今までで一番練習した」と語った島津亜矢などが登場する、特番の舞台裏の模様も放送される。

TBS系「中居正広の金スマ」

2023年7月21日(金)20:57~22:00

※記事初出時、放送日に誤りがありました。お詫びして訂正します。