INI髙塚大夢 学生時代の勉強方法は…「おばあちゃん家で」「眠くなったらギターを弾く」

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。7月18日(火)の放送では、「学生時代の試験期間中の勉強方法を教えてほしい」というリスナーの質問に回答しました。私は商業高校に通う高校2年生です! 3週間連続の検定づくし、プラス期末テストがありました。あまり自信がなく結果が返ってくるのが怖いです……。勉強もあまりしていなくて気持ちは焦っているのですが、勉強をする気力が無く結局自信の無いままテストに挑んでしまいます。大夢先生! そんな私に、パワーを送ってほしいです! そして、大夢先生の学生時代の試験期間中の勉強方法など教えてほしいです!(16歳)髙塚:まずは、テストお疲れ様です。めちゃめちゃやってるやん! 3週間連続検定で期末テストもあって大変でしたね。テスト勉強は……みんな嫌なんじゃないですかね(笑)。俺も全然やってなかったですね。結局やんなきゃいけないんだけど、計画的にやる人ではなくて。前日とかに一気に徹夜で……っていう1番良くない例だったんですけどね(笑)。僕がやってた勉強法は、"家から離れる"っていうことですね。僕は家だとどうしてもリラックスモード入っちゃって、全然やる気が起きない。だからテスト期間は、おばあちゃんの家に泊まってました。おばあちゃん家に行かなくても、図書館に行くとか、自習室にこもるとか、いろいろあると思うんですけど……。僕はおばあちゃん家が1番安定してました。ご飯も出してくれるし、静かだったのがやっぱり良かったですね。僕は割とカフェとかでは勉強できないタイプだったんで、その期間はおばあちゃん家で、静かに1人で勉強してました。でも、ずっと勉強していると、やっぱ疲れちゃうじゃないですか。そういうときは、気分転換にギターを弾いてましたね。夜勉強してると眠くなるじゃん。嫌なことやってると余計に。でも好きなことをやってると、眠くならないじゃん? 不思議だよね……。僕はその脳の働きを活用して、眠くなったらギターを弾く。夜だからそんなジャカジャカはやんないんだけど、ちょっとピロピロってやったりとかして……(笑)。そしたら、なんか楽しいからさ、目が冴えてくるわけですよ。で、そしたら勉強に戻って……っていう。これ、めちゃめちゃいい勉強法じゃない!?(笑)。ただ! 注意しなきゃいけないことがありました。やりすぎちゃダメ。うん、これはもうそうだよね(笑)。絶対にそうなんだけど、これは絶対頭に入れながらやってください……!