Novel Core「待ちに待っていました！」思い出のラジオ番組にゲスト出演

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月18日(火)は、Novel Coreさんがゲスト出演。元リスナーということで、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が番組の思い出を聞きました。Novel Coreさんは、SKY-HIさんが主宰するマネジメントレーベル・BMSGに所属する22歳のラッパー、シンガーソングライターです。7月19日(水)に1stシングル『BYE BYE』をリリースしました。こもり校長:Novel Core先生は、今回の来校をめちゃくちゃ楽しみにしてくれてたとか?Novel Core:そうなんです!こもり校長:さっき入ってきたときも、第一声に「うれしい~!」って。Novel Core:待ちに待っていました! めちゃめちゃテンション上がってます(笑)。COCO教頭:(笑)。Novel Core:メジャーデビューを2年半前くらいにしたんですけど、その前から周りのスタッフさんたちに「SCHOOL OF LOCK! に(出たい)……!」とずっと言っていて、ようやく!こもり校長:それは、10代のときに聴いていたとか?Novel Core:聴いていました!COCO教頭:生徒(リスナー)さんだったんだ!Novel Core:2014、15、16(年)あたりの、僕が高校生になる前くらいから聴いていました。こもり校長:じゃあ、先々代のとーやま校長、あしざわ教頭ぐらいのころですね。印象に残っていることはありますか?Novel Core:当時、ラップを始めたタイミングで、路上ライブとかをやったりしていて。まだ誰も立ち止まってくれなかったり、学校の悩みもすごく多かったんです。そういうので(同番組は)放課後の逃げ道だったりしました。(8月7日にファイナルを迎える10代限定の夏フェス)『閃光ライオット』も出たかった側です。COCO教頭:そうなんだ!こもり校長:今日は激アツ講師の方が来てくれたんだね!Novel Core:そうなんですよ(笑)。こもり校長:(番組にレギュラー出演していたアーティストのなかに)好きな講師とかもいたんですか?Novel Core:当時は「flumpool LOCKS!」 とか聴いていました。COCO教頭:flumpool警備員!Novel Core:この間、flumpoolの山村(隆太)さんと、ミセス(Mrs. GREEN APPLE)の藤澤(涼架)さんと、ごはん会で一緒になったタイミングがあって……!こもり校長:つながるんだね(笑)。Novel Core:そこで話したときに、「SCHOOL OF LOCK! だ……!」と思って、すんげーテンションが上がりました(笑)。COCO教頭:しかも、デビュー前から「出たい! 出たい……!」と言っていたのが叶うのもすごいね。こもり校長:10代のころはラジオの向こう側にいた……今聴いてくれているキミと同じ生徒だった人が、今夜この学校に来てくれています!Novel Core:イェス……!COCO教頭:イェスイェス!(笑)。この日の放送では、「先輩、聞いてください!」と題し、10代リスナーの悩み相談をおこないました。