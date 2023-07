Novel Core「真っ暗な部屋で7時間、歌詞を消したり書いたり」新しい挑戦で生まれた1stシングル『BYE BYE』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月18日(火)は、Novel Coreさんがゲスト出演。放送翌日の19日(水)にリリースされる1stシングル『BYE BYE』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。Novel Coreさんは、SKY-HIさんが主宰するマネジメントレーベル・BMSGに所属する22歳のラッパー、シンガーソングライターで、10代のころは当番組を聴いていた“元生徒(リスナー)”です。こもり校長:Novel Core先生は、2022年におこなったライブから一緒に活動するハウスバンド・THE WILL RABBITSとともにつくった今回のシングル『BYE BYE』をリリース! これまでも、たくさんのアーティストとフィーチャリングという形でコラボしてきたとは思うんですけど、今回はバンドと一緒に曲を作ったということで。新しいものがつくれたんじゃないですか?Novel Core:はい。学生時代からバンドをやりたい欲がずっとあったので、また違う形でバンドと曲がつくれてよかったと思います。こもり校長:バンドと一緒に曲をつくるということで……感覚とか、伝えたい思いとか、こうつくりたい、みたいなものって変わるものですか?Novel Core:サウンドが生になるので、演奏の細かい音……ギターの音色とかスネアの音色とかも含めて、どうやったら楽曲が一番よくなるかを考えながら……。あと、プロデューサーとしてChaki Zuluさんに入ってもらったんですけど、せっかく(収録曲が)3曲あるし「3方向で全然違うものをつくりたい」という話をして。「BYE BYE」もほかの2曲も、全然違う方向に振り切ったものをつくっていく、というのを意識しながら制作しましたね。こもり校長:全然違う3曲をつくろうとしたら、自分の出そうとする引き出しも変わりましたか?Novel Core:めっちゃ変わりましたね。いままでに無いもの……Novel Coreがバンドで曲をつくったらこうなるだろうな、というものの外に行きたかったので。そこからは外れたかったので、いままで僕が手を出してこなかったテイスト、R&Bとかダンスミュージックのテイストの曲を入れてみたりだとか。そういうのを、ちょっとずつ意識してやっていきました。COCO教頭:うんうん。Novel Core:作詞もメロディーをつくるところも、レコーディングも、初めてのことだらけで……めっちゃ苦戦したのを覚えています。こもり校長:そうなんだ! じゃあ、スルっと新しいエッセンスを入れてつくった、というよりは、けっこう悩みながら?Novel Core:悩みましたね。本当に……! 家の真っ暗な部屋で7時間とかiPhoneと向き合いながら、歌詞を消したり書いたりを繰り返して……。COCO教頭:真っ暗な部屋で7時間!?Novel Core:しかも、ツアー中だったんですよ。喉とかもけっこう大変で、すごく苦労しながらつくった、という作品です。こもり校長:しかも、もうすぐじゃないですか! 12分後(19日0時から)! 世の中のいろいろな人に!COCO教頭:届けられるんですよ!Novel Core:たしかにそうですね。いよいよ……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/