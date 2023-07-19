【試合速報】プロ野球オールスターゲーム第1戦、両リーグスタメンが発表！…

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日本野球機構（NPB）は19日、「マイナビオールスターゲーム2023」第1戦（バンテリンドーム ナゴヤ）を開催。試合に先立ち、両リーグのスターティングメンバーを発表した。









セントラル・リーグは、阪神勢7人がスタメン起用。村上頌樹、梅野隆太郎のバッテリーを始め、「1番・二塁」に中野拓夢、「4番・一塁」には大山悠輔が入った。







対するパシフィック・リーグは、佐々木朗希（ロッテ）と若月健矢（オリックス）の先発バッテリー。4番には柳田悠岐（ソフトバンク）が名を連ねている。











先攻：パ・リーグ

1番（二）外崎 修汰（西武）

2番（左）近藤 健介（ソフトバンク）

3番（中）松本 剛（日本ハム）

4番（右）柳田 悠岐（ソフトバンク）

5番（指）中村 剛也（西武）

6番（三）栗原 陵矢（ソフトバンク）

7番（一）頓宮 裕真（オリックス）

8番（遊）源田 壮亮（西武）

9番（捕）若月 健矢（オリックス）

（投）佐々木 朗希（ロッテ）















後攻：セ・リーグ

1番（二）中野 拓夢（阪神）

2番（中）秋山 翔吾（広島）

3番（左）シェルドン・ノイジー（阪神）

4番（一）大山 悠輔（阪神）

5番（指）岡本 和真（巨人）

6番（三）佐藤 輝明（阪神）

7番（右）細川 成也（中日）

8番（捕）梅野 隆太郎（阪神）

9番（遊）木浪 聖也（阪神）

（投）村上 頌樹（阪神）













【了】