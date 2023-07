ソニーのWebサイトに「All you need is 5ilent」と書かれたティザー告知が登場

ソニーは、「All you need is 5ilent」と書かれたティザーページをヘッドホンのページ内で公開。「25th. July 2023」という日付も表示されており、7月25日に新情報が発表されるようだ。

ティザーにこれ以上の情報はないが、「5ilent」という「5」と「Silent」を掛け合わせたような表記や、SNS共有ボタンを押すと #allyouneedis5ilent というハッシュタグを添えた文面が表示されることなどから、「5番目の数字を冠した、静寂性に特徴のあるイヤホンまたはヘッドホン」と予想できる。

同社が運営するTwitterアカウント「LOVE MUSIC(Sony jpn)」もこのページについて言及しており、午前10時を示す記述も見受けられる。当日明かされる新情報に注目だ。