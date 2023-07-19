キャロライン・ポラチェック、『Bunny Is A Rider』リミックス集リリース

キャロライン・ポラチェックが、2021年のシングル『Bunny Is A Rider』のリミックス集をリリースした。
米NYブルックリンを拠点に活動していたエレクトロ・ポップ・ユニット、チェアリフトの解散後、チャーリーXCX、クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンらとの共演や、デュア・リパのオープニングアクト、そしてコーチェラ、ロラパルーザ、プリマーヴェラ、グラストンベリーなどの人気フェスで圧巻のパフォーマンスを見せつけ、「フジロックフェスティバル '23」への初出演も決定しているキャロライン・ポラチェック。
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そんな中、アルバム収録曲で、米Pitchfork「Best Track of 2021」にも選ばれた楽曲「Bunny Is A Rider」のリリース2周年を記念してリリースされた今作。活力に溢れるダンス・プロデューサーでありリミックスの達人でもあるDOSSとのコラボレーション、フューチャリスト・プロデューサーのSEGA BODEGAとテクノ・ハイブリッドのNIKKI NAIRによるヴァージョンと、「Bunny Is A Rider」を拡張した作品となっている。現在、「Bunny Is A Rider」のオリジナル・トラックは、全世界で2700万回以上のストリーミングを記録し、迷宮風のミュージックビデオの再生回数も260万回を超えた。
キャロライン・ポラチェックは7月29日、「フジロックフェスティバル '23」のWHITE STAGEに初登場する。
＜リリース情報＞
Caroline Polachek
『Bunny Is A Rider (Remix)』
配信中
=収録曲=
1. Bunny Is A Rider (Doss Remix)
2. Bunny Is A Rider (Sega Bodega UKG Remix)
3. Bunny Is A Rider (Nikki Nair Satellite Remix)
4. Bunny Is A Rider (Original)
Caroline Polachek
『Desire, I Want To Turn Into You』
配信中
=収録曲=
1. Welcome To My Island
2. Pretty In Possible
3. Bunny is a Rider
4. Sunset
5. Crude Drawing Of An Angel
6. I Believe
7. Fly To You (feat. Grimes and Dido)
8. Blood And Butter
9. Hopedrunk Everasking
10. Butterfly Net
11. Smoke
12. Billions