キャロライン・ポラチェック、『Bunny Is A Rider』リミックス集リリース

キャロライン・ポラチェックが、2021年のシングル『Bunny Is A Rider』のリミックス集をリリースした。

米NYブルックリンを拠点に活動していたエレクトロ・ポップ・ユニット、チェアリフトの解散後、チャーリーXCX、クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンらとの共演や、デュア・リパのオープニングアクト、そしてコーチェラ、ロラパルーザ、プリマーヴェラ、グラストンベリーなどの人気フェスで圧巻のパフォーマンスを見せつけ、「フジロックフェスティバル '23」への初出演も決定しているキャロライン・ポラチェック。

そんな中、アルバム収録曲で、米Pitchfork「Best Track of 2021」にも選ばれた楽曲「Bunny Is A Rider」のリリース2周年を記念してリリースされた今作。活力に溢れるダンス・プロデューサーでありリミックスの達人でもあるDOSSとのコラボレーション、フューチャリスト・プロデューサーのSEGA BODEGAとテクノ・ハイブリッドのNIKKI NAIRによるヴァージョンと、「Bunny Is A Rider」を拡張した作品となっている。現在、「Bunny Is A Rider」のオリジナル・トラックは、全世界で2700万回以上のストリーミングを記録し、迷宮風のミュージックビデオの再生回数も260万回を超えた。

キャロライン・ポラチェックは7月29日、「フジロックフェスティバル '23」のWHITE STAGEに初登場する。

<リリース情報>

Caroline Polachek

『Bunny Is A Rider (Remix)』

配信中

https://ffm.to/bunnyremix

=収録曲=

1. Bunny Is A Rider (Doss Remix)

2. Bunny Is A Rider (Sega Bodega UKG Remix)

3. Bunny Is A Rider (Nikki Nair Satellite Remix)

4. Bunny Is A Rider (Original)

Caroline Polachek

『Desire, I Want To Turn Into You』

配信中

https://ffm.to/diwttiy

=収録曲=

1. Welcome To My Island

2. Pretty In Possible

3. Bunny is a Rider

4. Sunset

5. Crude Drawing Of An Angel

6. I Believe

7. Fly To You (feat. Grimes and Dido)

8. Blood And Butter

9. Hopedrunk Everasking

10. Butterfly Net

11. Smoke

12. Billions

