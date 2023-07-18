BiSが11月8日にニューシングル（タイトル未定）をリリースする。
本作には新曲2曲と、それぞれのインストバージョンを収録。タイトルや初回限定盤の収録内容などは後日発表される。
さらにBiSは9月から10月にかけて全国ツアー「INCREDIBLE BiS TOUR」を開催。このツアーで彼女たちは全13公演を行う。
なお延期になっていたBiSのライブツアー「3 balls and 2 strikes TOUR」の埼玉公演と茨城公演は、8月11日に埼玉・HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1、8月27日に茨城・mito LIGHT HOUSEでそれぞれ開催される。
INCREDIBLE BiS TOUR
2023年9月10日（日）神奈川県 Yokohama Bay Hall
2023年9月16日（土）熊本県 熊本B.9 V2
2023年9月17日（日）福岡県 DRUM Be-1
2023年9月23日（土）新潟県 studio NEXS
2023年9月24日（日）石川県 Kanazawa AZ
2023年9月30日（土）広島県 LIVE VANQUISH
2023年10月1日（日）香川県 高松MONSTER
2023年10月8日（日）愛知県 SPADE BOX
2023年10月9日（月・祝）大阪府 GORILLA HALL OSAKA
2023年10月14日（土）岩手県 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
2023年10月15日（日）宮城県 SENDAI CLUB JUNK BOX
2023年10月28日（土）北海道 BESSIE HALL
2023年10月29日（日）北海道 BESSIE HALL
3 balls and 2 strikes TOUR 振替公演
2023年8月11日（金・祝）埼玉県 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1
2023年8月27日（日）茨城県 mito LIGHT HOUSE