【速報】プロ野球ホームランダービー2023　対戦結果速報｜マイナビオール…

プロ野球最新情報

「マイナビオールスターゲーム2023」が7月19、20日にバンテリンドーム ナゴヤ（第1戦）、MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島（第2戦）で開催。試合前には、今年もホームランダービーが行われる。ここでは本塁打競争の結果速報を行う。



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ファン投票結果・競技ルール・賞金などは



対戦カード







オールスターゲーム第1戦試合前（19日）

準々決勝

細川成也（中日） ー 中村剛也（西武）

牧秀悟（DeNA） ー 杉本裕太郎（オリックス）



準決勝

- ー -



オールスターゲーム第2戦試合前（20日）

準々決勝

岡本和真（巨人） ー 柳田悠岐（ソフトバンク）

宮﨑敏郎（DeNA） ー 万波中正（日本ハム）



準決勝

- ー -



決勝戦

- ー -











選手別成績













1回戦

準決勝

決勝

優勝





細川成也

















細川成也（中日ドラゴンズ）

ファン投票：セ・リーグ3位（46,211票）

2023年本塁打数：12本























1回戦

準決勝

決勝

優勝





中村剛也

















中村剛也（埼玉西武ライオンズ）

ファン投票：パ・リーグ4位（33,374票）

2023年本塁打数：9本

















1回戦

準決勝

決勝

優勝





牧秀悟

















牧秀悟（横浜DeNAベイスターズ）

ファン投票：セ・リーグ1位（62,291票）

2023年本塁打数：16本



















1回戦

準決勝

決勝

優勝





杉本裕太郎

















杉本裕太郎（オリックス・バファローズ）

ファン投票：パ・リーグ3位（36,158票）

2023年本塁打数：11本































1回戦

準決勝

決勝

優勝





岡本和真

















岡本和真（読売ジャイアンツ）

ファン投票：セ・リーグ2位（59,202票）

2023年本塁打数：20本























1回戦

準決勝

決勝

優勝





柳田悠岐

















柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）

ファン投票：パ・リーグ2位（60,460票）

2023年本塁打数：14本



















1回戦

準決勝

決勝

優勝





宮﨑敏郎

















宮﨑敏郎（横浜DeNAベイスターズ）

ファン投票：セ・リーグ4位（46,211票）

2023年本塁打数：13本



















1回戦

準決勝

決勝

優勝





万波中正

















万波中正（北海道日本ハムファイターズ）

ファン投票：パ・リーグ1位（60,826票）

2023年本塁打数：15本











【了】