24時間いつでも“ゴルフのラウンド”が楽しめる!? 完全個室の「シミュレーションゴルフ場」とは？

"一歩先を行く手の届く贅沢"をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」(毎週土曜7:25~7:30)。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。7月15日(土)の放送は、個室シミュレーションゴルフ施設「GOLF NEXT 24」を紹介しました。佐原:おはようございます、ビズスタ編集長の佐原です。今回は、ワイムシェアリング企画株式会社の菅原孝代表取締役社長にお越しいただき、GOLF NEXT 24の魅力についてお話を伺います。菅原:今、インドアゴルフスタジオが次々とオープンしていますが、駅近にあって、ブースをネットで仕切っている施設がほとんどです。当社が展開するGOLF NEXT 24は、郊外立地で駐車場も完備されており、ブースではなく完全個室という点が大きな特徴となっています。このスタイルを選択した理由は2つあり、1つは自分のクラブで練習したい方が多いため、郊外でも駐車場のあるほうが駅近より便利という点。2つ目は"完全個室で同伴無料"という仕組みを取り入れ、シミュレーションでラウンドを楽しむというスタイルを提供している点です。インドアゴルフというとレッスン中心のものが多いですが、"リアルなラウンド"こそがシミュレーションゴルフの良さだと思っておりますので、完全個室に大画面のスクリーンを設置し、臨場感のあるラウンドをお楽しみいただけます。ちなみに、会員登録されている方はシミュレーションゴルフをやったことがない方がほとんどで、皆さんシミュレーションゴルフの面白さに魅了され、練習やラウンドを楽しまれています。もう1つの特徴は完全無人・24時間営業を実現したことです。コスト面の優位性に加え、会員の方は、スマホで予約するだけで、(店内で)受付などをする必要もなく、24時間いつでも快適にシミュレーションゴルフをお楽しみいただけます。現在は神奈川県と埼玉県で5店舗を展開していますが、"3年で80店舗"という目標に向けて、今後はフランチャイズも加え、皆さまの近くにどんどん出店して参りますので、ぜひお近くの店舗でシミュレーションゴルフをお楽しみください。佐原:菅原さん、ありがとうございました。駐車場完備、24時間営業とのことで、ゴルフ練習の選択肢が広がりますね。本日は、GOLF NEXT 24をご紹介しました。