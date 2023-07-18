「BanG Dream!」プロジェクトの新作アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の第1話から第6話までの一挙配信が決定。7月22日11時30分よりABEMAアニメチャンネルで実施される。

TOKYO MXほかで放送中の「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」。今回の一挙配信は、放送終了後7月25日14時までアーカイブ配信が行われ、無料で視聴することができる。

「アニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』#1～6一挙配信」

配信日時：2023年7月22日（土）11:30～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」

放送情報

TOKYO MX：毎週木曜日23:00～

テレビ愛知：毎週木曜日25:30～

サンテレビ：毎週木曜日24:30～

静岡放送：毎週木曜日25:25～

BS日テレ：毎週木曜日24:00～

AT-X：毎週金曜日22:30～、リピート放送あり、毎週火曜日10:30～、毎週木曜日16:30～

配信情報

ABEMA：毎週木曜日22:30～ ※30分先行配信、初回放送のみTV放送と同時22:00～

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スタッフ

原作：ブシロード

監督：柿本広大

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

脚本：綾奈ゆにこ、後藤みどり、小川ひとみ、和場明子、春日たに

キャラクター原案：ひと和、植田和幸

キャラクターデザイン：Craft Egg

アニメーションキャラクターデザイン：茶之原拓也、八森優香、ShinJoseph

CGスーパーバイザー：奥川尚弥

モデリングディレクター：武内泰久、寺林寛

リギングディレクター：矢代奈津子、柏木亨

色彩設計：北川順子

撮影監督：奥村大輔

美術監督：山根左帆、対馬里紗

美術設定：成田偉保

編集：日高初美

音響監督：柿本広大

音楽プロデューサー：藤田淳平（Elements Garden）、藤間仁（Elements Garden）

音楽制作：ブシロードミュージック、エースクルー・エンタテインメント

アニメーションプロデューサー：松浦裕暁、保住昇汰

アニメーション制作：サンジゲン

製作：BanG Dream! Project、ブシロード、TOKYO MX、グッドスマイルカンパニー、ホリプロインターナショナル、ウルトラスーパーピクチャーズ

キャスト

高松燈：羊宮妃那

千早愛音：立石凛

要 楽奈：青木陽菜

長崎そよ：小日向美香

椎名立希：林鼓子

※日高初美の高ははしごだかが正式表記。

(c)BanG Dream! Project