Mrs. GREEN APPLE大森元貴 新曲「Blizzard」の歌詞制作は5分！ニューアルバム『ANTENNA』紹介

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。7月17日(月・祝)の放送では、5日(水)にリリースされたニューアルバム『ANTENNA』の収録曲から3曲を取り上げコメントしました。そのなかから、「ANTENNA」、「Blizzard」の2曲を紹介します。大森元貴 (Vo/Gt):1曲目ですね!若井滉斗 (Gt):幕開け!大森:若井さん、ギターの難易度的にはどうですか?若井:もう、星8つくらいですね!大森:何個中の?(笑)。若井:やっこ中の……。大森:"やっこ中"!?(笑)。若井:ごめんなさい(笑)。"8個(はっこ)中"ね。藤澤涼架 (Key):じゃあMAXむずい!?大森:難しいよね。藤澤:"タッピング"ってやつですか?若井:"タッピング"という奏法ですね。指板を押さえて動かす……。大森:これはもう、若井を泣かせようと思ってつくりました。若井:泣きましたね、実際に。でもめちゃくちゃかっこよくない?大森:かっこいい! 俺すごい好き「ANTENNA」。藤澤:歌詞も、いまのミセスだから歌えてるな、っていう感じしますよ。大森:ギターソロっていうの? 間奏のあと、すごい転調づくしじゃない。で、半音下がったりするじゃない。あそこ、歌ってるときもよくわかんないんだけど(笑)。若井:でもドキっとするよね。転調があることによって、一気に歌詞に耳がいくというか。大森:本当に……ありがとうございます(笑)。みんな、「ANTENNA」楽しんで!大森:アルバム4曲目です! どうですか?藤澤:かっこいい! 藤澤も大好き!若井:これ、(放送中に紹介したリスナーのメッセージにあった)『5分で作った』っていうのは歌詞のことだね。大森:そりゃそうだよ! 4分ちょっとの曲なのに、曲まで5分で作ったらほんとにバケモンやん!藤澤:そうだね(笑)。大森:脚色しないで、みんな! (5分で作ったのは)歌詞だから!……歌詞もすごいけどな!(笑)。若井:すごいよ! サラっと聞いてたけど(笑)。大森:直してないし、自分でも何書いてるかわかんない(笑)。藤澤:でも、ミセスのいろんな隠し要素じゃないですけど……。若井:散りばめられてるよね。大森:なに、それ言うの!? そうなんですよ。皆まで言わないですけどね……"イントロダクション"とか"革新"とかさ! いいですよね。若井:いいね。大森:あと、歌詞の感じとかがちょっと英語テイストというか、日本語発音じゃないから。リンキングがあったりして。これ極めたら、みんな歌ってて楽しいんじゃないかな? ぜひ練習してみてほしいです。このほかには、8曲目に収録されている「Loneliness」を紹介しました。